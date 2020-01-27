Невдале вбрання Марго Роббі додало зірці пару зайвих кілограмів

Кіноісторія про відчайдушну і трохи божевільну подружку Джокера Харлі Квінн набирає обертів. На вихідних у Мексиці відбулася презентація нового фільму про героїню коміксів і її подруг - "Хижі пташкии: Приголомшлива історія Харлі Квінн". Головну роль у стрічці грає 29-річна актриса Марго Роббі, яка, власне, і отримала популярність завдяки своїй ролі Харлі Квінн у фільмі "Загін самогубців" (2016).

Прем'єра "Приголомшливої історії Харлі Квінн" в Україні запланована на 6 лютого. На жаль, голлівудська красуня не прилетить на прем'єру в Україну. І все ж деякі червоні доріжки вона із задоволенням відвідує. Так, для світського виходу в Мексиці Марго Роббі вибрала одночасно зухвалий і елегантний образ від бельгійського будинку моди Dries Van Noten.

Марго Роббі на прем'єрі "Хижі пташки: Приголомшлива історія Харлі Квінн" в Мексиці (скріншоти: instagram.com/margotrobbieinsta)

Наряд представляє собою поєднання звичайної білої майки з чорною спідницею в підлогу. При цьому спідниця додаткової оздоблена пишною баскою в дрібний білий горошок і чорними перами. Баска віддалено нагадує балетну пачку.

Вбрання від Dries Van Noten (скріншот: instagram.com/catwalkbyl)

Скріншот: instagram.com/joseawood2_17

Волосся голлівудської кінодіви зібране у великі локони. З прикрас Марго вибрала тільки великі сережки з діамантиками. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

І все ж у мережі встигли розкритикувати образ Роббі. Справедливості заради слід зазначити, що кінодіва дійсно помилилася з вибором наряду. Спідниця-пачка візуально зробила витончену талію актриси ширше. Образ помітно додав Марго парочку зайвих кілограмів.

Однак нова смілива інтерпретація вечірнього вбрання в класичній чорно-білій гамі однозначно заслуговує уваги.

Хижі пташки: Приголомшлива історія Харлі Квінн

Хижі Птахи - перший трейлер

Отже, прем'єра в Україні відбудеться на початку лютого. У центрі сюжету виявляється, звичайно ж, Харлі Квінн, яка розлучається зі своїм коханим Джокером. Харлі не збирається сумувати від нерозділеного кохання. А хоче стати суперзлодійкою і зібрати власну команду небезпечних героїнь. У їх числі Бетгерл, Чорна канарейка, Мисливиця і Рене Монтойя. Зухвалим дівчатам належить вступити в сутичку з Чорною Маскою, який є кримінальним авторитетом Готема.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон в ефектній сукні продемонструвала новий тренд літа 2020 - стиль кроше.