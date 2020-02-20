Нестандартний хід: Олена Зеленська в афро-косичках з'явилася на форумі проти домашнього насильства

Перша леді України Олена Зеленська вкрай рідко ділиться оновленнями на своїй офіційній instagram-сторінці. Зате з ще більшим нетерпінням шанувальники сім'ї президента України чекають від його дружини новин. В тому числі, стильних новин. Адже Олена уже встигла зарекомендувати себе в статусі однієї з найстильніших дружин глав держав нашої країни. При цьому дружина Володимира Зеленського не боїться час від часу приміряти на собі поточні модні тренди, а також тренди в зачісках. Як це було під час одного з недавніх її світських виходів.

Так, сьогодні, 20 лютого, в Києві відбувся Міжнародний форум "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства". Серед спікерів заходу були присутні: Олена Зеленська, Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, Посол Канади в україні Лариса Галадза, Регіональний директор UNFPA, Фонду ООН в області народонаселення у Східній Європі та Центральній Азії, Ієн Мак-Фарлейн і Почесний Посол UNFPA України Марія Єфросиніна.

Олена Зеленська на форумі "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства" (фото: instagram.com/olenazelenska_official/)

На форумі були представлені результати роботи України на національному та місцевому рівнях у напрямку боротьби з домашнім насильством. На форумі були також представлені кращі практики міжвідомчої взаємодії та реагування на випадки домашнього насильства і налагодження комплексу сервісів в містах - Одесі, Харкові, Києві, Маріуполі, Миколаєві та Бердянську.

Сама ж Олена Зеленська представила нову гарячу лінію з протидії домашньому насильству - 1547.

“1547. Чотири цифри, покликані врятувати життя. Хочу, щоб кожен з нас запам'ятав цей номер. Як 101, 102 чи 103. 1547 – номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству. За цим номером кожен, хто потерпає від домашнього насильства, може отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції.

Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України. Від насильства не застрахований ніхто. Воно може трапитися будь-коли і з будь-ким. Тому просто занотуйте. ", - залишила офіційне звернення на своїй instagram-сторінці Зеленська.

Окремої уваги, як звичайно, заслуговує також образ першої леді України. Особливо - її зачіска.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перед присутніми гостями Олена виступила в класичній чорно-білій комбінації. Чорна трапецієвидна спідниця довжини міді поєднується з білосніжною досить об'ємною блузою. Талію окреслює тонкий чорний пояс. Слід придивитися до такого ділового образу для офісу.

З аксесуарів Олена віддала перевагу непомітним золотим сережкам. Макіяж, як правило, зроблений з акцентом на очі. А ось волосся першої леді з одного боку покладене у великі хвилі, а з іншого - заплетене в дрібні афро-косички. Зазначимо, що дрібні косички - hair-тренд весни-літа 2020. І якщо стиль "афро" асоціюється у багатьох з пляжем. То Зеленська на особистому прикладі показала, як вдало таку зачіску можна використовувати для створення ділового аутфіта.

Нагадаємо, раніше перша леді США Меланія Трамп підкреслила ідеальні форми у білій сукні-футлярі.