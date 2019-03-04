Наталя Водянова, Опра Вінфрі, Карлі Клосс, Даутцен Крус на показі Stella McCartney в Парижі

Водянова стала зіркою показу нової колекції Stella McCartney
Под высоким сводом Парижской национальной оперы состоялся показ Stella McCartney осень-зима 2019/20. Приглашенной звездой модного дефиле стала супермодель Наталья Водянова, которая ранее похвасталась роскошным тортом на день рождения.
37-летняя модель продемонстрировала на подиуме сразу два стильных наряда: черное пальто с оригинальным декором в районе линии плеч (к слову, Водянова подчеркнула, что для создания этого пальто не была использована натуральная кожа), а также роскошное зеленое платье с "египетским" орнаментом на шее.
И все же поклонников супермодели привлек ее "звездный снимок" в компании не менее известных во всем мире моделей.
Так, на своей instagram-страничке Наталья опубликовала фото, на котором мило обнимается с американской супермоделью Карли Клосс (26 лет), нидердандской супермоделью Даутцен Крус 934 года) и британской фотомоделью Карен Элсон (40 лет).
Карли Клосс, Даутцен Крус, Наталья Водянова и Карен Элсон на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)
Карен Элсон, модель Алекса Чанг, певица Жанель Монэ и Карли Клосс на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/misskarenelson)
Карли Клосс, модельер Эдуард Эннинфул и Опра Уинфри на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/karliekloss)
Также рассмотрим внимательнее образы Натальи, которые она продемонстрировала на подиуме Национальной оперы в Париже.
Наталья Водянова в пальто из новой коллекции Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)
Наталья Водянова со Стеллой Маккартни
Напомним, супермодель Ирина Шейк в неожиданно строгом образе стала лицом новой рекламной кампании Burberry.
Также ранее мы писали о секретах красоты и стройности Натальи Водяновой, которой 28 февраля исполнилось 37 лет.