Наталя Водянова, Опра Вінфрі, Карлі Клосс, Даутцен Крус на показі Stella McCartney в Парижі

Водянова стала зіркою показу нової колекції Stella McCartney

Под высоким сводом Парижской национальной оперы состоялся показ Stella McCartney осень-зима 2019/20. Приглашенной звездой модного дефиле стала супермодель Наталья Водянова, которая ранее похвасталась роскошным тортом на день рождения.

37-летняя модель продемонстрировала на подиуме сразу два стильных наряда: черное пальто с оригинальным декором в районе линии плеч (к слову, Водянова подчеркнула, что для создания этого пальто не была использована натуральная кожа), а также роскошное зеленое платье с "египетским" орнаментом на шее.

И все же поклонников супермодели привлек ее "звездный снимок" в компании не менее известных во всем мире моделей.

Так, на своей instagram-страничке Наталья опубликовала фото, на котором мило обнимается с американской супермоделью Карли Клосс (26 лет), нидердандской супермоделью Даутцен Крус 934 года) и британской фотомоделью Карен Элсон (40 лет).

Карли Клосс, Даутцен Крус, Наталья Водянова и Карен Элсон на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)

Карен Элсон, модель Алекса Чанг, певица Жанель Монэ и Карли Клосс на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/misskarenelson)

Карли Клосс, модельер Эдуард Эннинфул и Опра Уинфри на показе Stella McCartney (фото: instagram.com/karliekloss)

Также рассмотрим внимательнее образы Натальи, которые она продемонстрировала на подиуме Национальной оперы в Париже.

Наталья Водянова в пальто из новой коллекции Stella McCartney (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова со Стеллой Маккартни

Напомним, супермодель Ирина Шейк в неожиданно строгом образе стала лицом новой рекламной кампании Burberry.

Также ранее мы писали о секретах красоты и стройности Натальи Водяновой, которой 28 февраля исполнилось 37 лет.