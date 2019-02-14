Справжня принцеса: Кейт Міддлтон захопила повітряною сукнею Gucci

Дружина принца Вільяма блищала в шикарному вбранні на гала-вечері

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ранее вышла в свет в трендовом твидовом костюме, стала главной звездой благотворительного ужина, который прошел в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. На мероприятии она появилась как покровитель организации 100 Women in Finance. На вечере собирали средства для различных фондов, занимающихся психическим здоровьем британцев. Фото были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Супруга принца Уильяма выглядела как настоящая принцесса - для выхода в свет Кейт выбрала нежно-розовое платье в пол от Gucci, дополнив его лодочками Oscar de la Renta и серьгами Kiki McDonough, которые она ранее надевала на свадьбу сестры Пиппы.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Бархатная лента бордового цвета подчеркнула осиную талию мамы троих детей. Миддлтон дополнила образ маленьким черным клатчем и нежным макияжем в тон наряду.

Фото: (instagram.com/thecatwalkitalia)

"Меня часто спрашивают, почему в своей работе я решила сосредоточиться именно на детском психическом здоровье. Посетив многие благотворительные учреждения и занимаясь самыми трудными социальными проблемами, я поняла, насколько важно с самых ранних лет заботиться о ментальном здоровье детей. Ведь все закладывается в детстве", - отметила герцогиня в своей речи, которая была встречена одобрительными аплодисментами.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, появление Кейт Мидлтон под руку с мужем принцем Уильямом на церемонии награждения кинопремией BAFTA вызвало фурор. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала белое платье от Alexander McQueen и серьги с бриллиантами и жемчугом принцессы Дианы.

Кстати,герцогиня Кейт Миддлтон собственноручно разработала проект ландшафтного сада для выставки флористов и садоводов Chelsea Flower Show.

Видео: РБК-Украина