Затьмарила усіх: Кейт Міддлтон у прикрасах принцеси Діани "підкорила" BAFTA (фото, відео)

Герцогиня Кембриджська вбралася у розкішне біле плаття в грецькому стилі
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зі своїм чоловіком принцом Вільямом, який також є президентом Британської кіноакадемії, в неділю, 10 лютого, прибули в Альберт-холл у Лондоні на церемонію вручення нагород BAFTA.
Відповідні фото і відео опубліковані в мережі.
Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (KensingtonRoyal)
Кейт вбралася у шикарне біле плаття в грецькому стилі від дизайнера Alexander McQueen асиметричного крою.
До слова, цей бренд герцогиня вибрала і два роки тому. Так нагадаємо, що в 2018-му Міддлтон блищала на заході в зеленій сукні від Jenny Packham, а перед цим Кейт прийшла на церемонію в сукні із квітковим принтом від Alexander McQueen.
Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge have just arrived on the #EEBAFTAs Red Carpet @KensingtonRoyal pic.twitter.com/yglnDpFHWU— BAFTA (@BAFTA) 10 февраля 2019 г.
Видео: twitter.com/BAFTA
Британський таблоїд Daily Mail пише, що Кейт своїм розкішним виглядом буквально затьмарила багатьох кінозірок. Захоплені шанувальники називали її богинею і ангелом.
Образ герцогині доповнили сріблясті туфлі Jimmy Choo на підборах Viola Glitter, вартість яких складає близько в 525 фунтів стерлінгів. Також вона вибрала білий клатч. З прикрас потрібно відзначити сережки з перлами і діамантами, які раніше належали принцесі Діані, і діамантовий браслет, позичений з колекції коштовностей королеви.
Кажуть, що в данину поваги принцесі Діані, королівська особа носить ті ж аксесуари з Перлини Південного моря, які носила мати Вільяма на концерті в Королівському Альберт-Холі в 1991 році.
Як повідомлялося раніше, Кейт Міддлтон створила ландшафтний дизайн сімейного саду.
Також ми писали про те, з ким Кейт Міддлтон зустрічалася до принца Вільяма.
Нагадаємо, що Кейт Міддлтон розповіла про улюблених стравах дітей.