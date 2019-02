Затьмарила усіх: Кейт Міддлтон у прикрасах принцеси Діани "підкорила" BAFTA (фото, відео)

Герцогиня Кембриджська вбралася у розкішне біле плаття в грецькому стилі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зі своїм чоловіком принцом Вільямом, який також є президентом Британської кіноакадемії, в неділю, 10 лютого, прибули в Альберт-холл у Лондоні на церемонію вручення нагород BAFTA.

Відповідні фото і відео опубліковані в мережі.

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (KensingtonRoyal)

Кейт вбралася у шикарне біле плаття в грецькому стилі від дизайнера Alexander McQueen асиметричного крою.

До слова, цей бренд герцогиня вибрала і два роки тому. Так нагадаємо, що в 2018-му Міддлтон блищала на заході в зеленій сукні від Jenny Packham, а перед цим Кейт прийшла на церемонію в сукні із квітковим принтом від Alexander McQueen.

Their Royal Highnesses The Duke & Duchess of Cambridge have just arrived on the #EEBAFTAs Red Carpet @KensingtonRoyal pic.twitter.com/yglnDpFHWU