Вбираємося: топ-9 жіночних трендів весни

Весна — пора обирати легке вбрання і бути жіночною
З приходом весни життя заграла новими фарбами і настав час для оновлення свого гардеробу. Основним мотивом цієї весни дизайнери проголосили жіночність, яка нарешті прийшла на зміну мішковатості, перебільшеної мускулинности і графичности. LITE відібрав головні тренди весни, які обов'язково внесуть нотку жіночності і весняної безпечності в оновлений гардероб.
Пастель
Квітковий принт
Навесні виглядає особливо актуально. Щоб образ не вийшов дуже "ванільним" одяг в квітковий принт варто носити з косухами, важкими черевиками і великими аксесуарами. Як раз для весняних побачень.
Фото: (instagram.com)
Polka dot
Актуальний принт, який підходить майже всім. Головне в ньому, підібрати ступінь насиченості і крупність принта в відповідності з типом фігури і віком.
Фото: (instagram.com)
Шкіра і замша
Цей тренд ми можемо запозичити з минулого сезону, змінивши темні відтінки на світло-сірі, карамельні, пісочні або "цукеркові". Варто відзначити, що актуальна не тільки натуральна шкіра, штучні аналоги теж підійдуть.
Фото: (instagram.com)
Атлас і шовк
Найблагородніші, елегантні і жіночні матеріали. Сукні-комбінації довжини міді виглядає не вульгарно, а спокусливо.
Мереживо
Мова зовсім не про антитрендовий гипюр. Актуальні мереживо-кроше, варіанти типу макраме та інші "ніжності" в натуральному стилі.
Фото: (instagram.com)
Рюші
На сукнях і юбках довгжини міді виглядають грайливо, але досить адекватно. В помірних виконаннях підійдут дівчатам любого віку.
Фото: (instagram.com)
Багатошарові прикраси
Шари з тонких ланцюжків з різними дрібними підвісками дизайнери нарешті здогадалися об'єднати в одну прикрасу. Багатошаровість в тренді, беріть на озброєння.
Фото: (instagram.com)
Нагадаємо, що раніше українська телеведуча Маша Єфросиніна показала лайфхак, як носити головний тренд весни 2019.
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