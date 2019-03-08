Вбираємося: топ-9 жіночних трендів весни

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com)

Весна — пора обирати легке вбрання і бути жіночною

З приходом весни життя заграла новими фарбами і настав час для оновлення свого гардеробу. Основним мотивом цієї весни дизайнери проголосили жіночність, яка нарешті прийшла на зміну мішковатості, перебільшеної мускулинности і графичности. LITE відібрав головні тренди весни, які обов'язково внесуть нотку жіночності і весняної безпечності в оновлений гардероб.

Пастель

Чорне і сіро-коричневе варто залишити для зими. Весна - це свіжість, тепло, ніжні кольори. Тому самі жіночні пастельні відтінки як ніколи актуальні.

Фото: (instagram.com)

Шнуровка

Ботильйони з легким нальотом ретро додадуть жіночності образам з спідницями і брюками.

Квітковий принт

Навесні виглядає особливо актуально. Щоб образ не вийшов дуже "ванільним" одяг в квітковий принт варто носити з косухами, важкими черевиками і великими аксесуарами. Як раз для весняних побачень.

Фото: (instagram.com)

Polka dot

Актуальний принт, який підходить майже всім. Головне в ньому, підібрати ступінь насиченості і крупність принта в відповідності з типом фігури і віком.

Фото: (instagram.com)

Шкіра і замша

Цей тренд ми можемо запозичити з минулого сезону, змінивши темні відтінки на світло-сірі, карамельні, пісочні або "цукеркові". Варто відзначити, що актуальна не тільки натуральна шкіра, штучні аналоги теж підійдуть.

Фото: (instagram.com)

Атлас і шовк

Найблагородніші, елегантні і жіночні матеріали. Сукні-комбінації довжини міді виглядає не вульгарно, а спокусливо.

Мереживо

Мова зовсім не про антитрендовий гипюр. Актуальні мереживо-кроше, варіанти типу макраме та інші "ніжності" в натуральному стилі.

Фото: (instagram.com)

Рюші

На сукнях і юбках довгжини міді виглядають грайливо, але досить адекватно. В помірних виконаннях підійдут дівчатам любого віку.

Фото: (instagram.com)

Багатошарові прикраси

Шари з тонких ланцюжків з різними дрібними підвісками дизайнери нарешті здогадалися об'єднати в одну прикрасу. Багатошаровість в тренді, беріть на озброєння.

Фото: (instagram.com)

Нагадаємо, що раніше українська телеведуча Маша Єфросиніна показала лайфхак, як носити головний тренд весни 2019.

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Крім того, стиліст розповів, як носити спідницю-олівець і виглядати стильно, але не занадто строго.