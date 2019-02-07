"Ми знову разом": щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим "луком"

Співачка приїхала в улюблене місто

Популярная украинская артистка Надя Дорофеева, которая оригинально похвасталась новым рекордом, продемонстрировала стильный зимний образ, а также призналась в любви американскому городу Нью-Йорку. Участница группы "Время и Стекло" опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых она гуляет по американскому мегаполису.

Надя выбрала для выхода на улицу светлые джинсы-бойфренды, синий пуховик оверсайз, белые кроссовки и черную шапку. Артистка выглядит по-настоящему счастливой.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Удивительный город NY. Мы снова вместе", - написала исполнительница под публикацией.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Большинству поклонников образ знаменитости понравился и они похвалили его в комментариях.

"Модная красотка";

"Дивовижна красуня в дивовижному місті";

"Шапка бомба где брола";

"Яка ж ти все-таки модна та крута";

"Обожаю твой стиль";

"Надя как всегда супер!!! Но штаны надо было немного проутюжить.... Сори...", - отметили они.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Но не всем- нашлось немало пользователей сети, которые посчитали, что в таком наряде Надя выглядит, как бомж, и она могла бы выбрать что-то более подходящее.

"Ну Красавица же и умна - ну зачем этот лук в стиле пУгало в саду. Ей Богу не понятно";

"Реально на стиле бомжа";

"Объясните мне почему эти куртки модные?) это ж некрасиво и неудобно";

"Либо я дурак, либо она одета как бруклинский бомж у бочки с огнем", - делятся своим мнением фолловеры певицы.

Напомним, на Украинской неделе моды певица угодила в модный конфуз - Надя Дорофеева и бывшая "Мисс Украина" Александра Кучеренко появились в одинаковых нарядах.

Кстати, ранее в опросе LITE мы предлагали выбрать лучший бунтарский образ Дорофеевой.