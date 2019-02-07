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"Ми знову разом": щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим "луком"

Lite » Мода 07.02.2019 - 11:42
"Ми знову разом": щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим "луком"
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка приїхала в улюблене місто

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка оригінально похвалилася новим рекордом, продемонструвала стильний зимовий образ, а також зізналася в любові американському місту Нью-Йорку. Учасниця групи "Время и Стекло" опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких вона гуляє по американському мегаполісу.

Надя вибрала для виходу на вулицю світлі джинси-бойфренди, синій пуховик оверсайз, білі кросівки і чорну шапку. Артистка виглядає по-справжньому щасливою.

&quot;Ми знову разом&quot;: щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим &quot;луком&quot;

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Дивовижне місто NY. Ми знову разом", - написала виконавиця під публікацією.

&quot;Ми знову разом&quot;: щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим &quot;луком&quot;

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Більшості шанувальників образ знаменитості сподобався і вони похвалили його в коментарях.

"Модна красуня";

"Дивовижна красуня в дивовижному місті";

"Шапка бомба де брола";

"Яка ж ти все-таки модна та крута";

"Обожнюю твій стиль";

"Надя як завжди супер!!! Але штани треба було трохи проутюжить.... Сорі...", - зазначили вони.

&quot;Ми знову разом&quot;: щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим &quot;луком&quot;&quot;Ми знову разом&quot;: щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим &quot;луком&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Але не всім - знайшлося чимало користувачів мережі, які вважали, що в такому вбранні Надя виглядає, як бомж, і вона могла б вибрати щось більш підходяще.

"Ну Красуня ж і розумна - ну навіщо цей лук в стилі лякало в саду. Їй Богу не зрозуміло";

"Реально на стилі бомжа";

"Поясніть мені чому ці куртки модні?) це ж некрасиво і незручно";

"Або я дурень, або вона одягнена як бруклінський бомж біля бочки з вогнем", - діляться своєю думкою фолловери співачки.

Нагадаємо, на Українському тижні моди співачка потрапила в модний конфуз - Надя Дорофєєва та колишня "Міс Україна" Олександра Кучеренка з'явилися в однакових вбраннях.

До речі, раніше в опитуванні LITE ми пропонували вибрати кращий бунтарський образ Дорофєєвої.

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