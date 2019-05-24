Морська богиня: Єва Лонгорія здивувала бездоганною фігурою в білому платті

Актриса продемонструвала новий образ total white
Єва Лонгорія, яка нещодавно представила відразу два образи в білих тонах, явно визначила цей відтінок для себе головним на спекотний сезон. Вчора, 23 травня, відбувся благодійний вечір amfAR. Серед зіркових гостей виявилася і Єва. На вечорі вона блищала в розкішній білій шовковій сукні-бюстьє без бретелей незвичайного крою з довгим шлейфом dsl Alberta Ferretti.
Прикрашене кристалами, воно зробило Єву схожою на міфічну богиню. Завдяки високому розрізу воно повною мірою демонструвало бездоганну фігуру зірки. До речі, тіло зірки було суцільно вкрите блискітками і заманливо переливалося при русі. Доповнили наряд босоніжки на високому каблуці від Jimmy Choo, довгі сережки Tatiana Verstraeten також в морській тематиці, ніжний макіяж і "мокра" укладання. Такий образ, безумовно, заслужив масу захоплених відгуків у фанатів:
Втім, були ті, кому образ здався недостатньо хорошим.
Актриса приміряла масу самих різних образів (фото: instagram.com/evalongoria)
Нагадаємо, Єва Лонгорія прибула на 72-й Каннський кінофестиваль однією з перших і вже встигла продемонструвати стильних образів. Один з найяскравіших виходів зірки – в блискучому сукня від американського бренду Cristina Ottaviano. А також похвалитися і помітно схудлою фігурою, завдяки якій 44-річна актриса може дозволити собі вбрання всіх фасонів і відтінків.