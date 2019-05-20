Біла магія: 44-річна Єва Лонгорія підкреслила яскраву зовнішність стильним світлим вбранням

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/degrisogono)

44-річна Єва Лонгорія віддає перевагу білому

Єва Лонгорія – ще один доказ, що брючні костюми на червоній доріжці виглядають не менш ефектно, ніж сукні в підлогу. Так, останнім часом зірка продемонструвала відразу два стильних ансамбля – обидва в білому кольорі.

Стильна Єва Лонгорія в комбінезоні Penelope Mai (фото: instagram.com/evalongoria; instagram.com/penelopemaiofficial)

У першому з них – білому шовковому комбінезоні з чималим вирізом, поясом на талії і широкими брюками від Penelope Mai – вона з'явилася на одному з днів фестивалю. Доповнили вбрання в дусі 90-х сріблясті босоніжки з квадратним носком на високих шпильках від Saint Laurent і лаконічна укладка. "Дощовий день в Каннах", – написала спекотна красуня, запостив кадри у себе на сторінці в Instagram. І ту ж отримала відгук від численних шанувальників з усього світу:

"Чудова"

"Вау"

"Ви прекрасні"

"Неперевершена"

"Дуже стильна"

"Ти світишся, сонечко!"

"Неймовірно приголомшлива"

"Бомба"

44-річна актриса в Монако в смокінгу від Alberta Ferretti (фото: instagram.com/evalongoria)

Наступного дня вона з'явилася в не менш вдалому образі, примірявши класичний брючний костюм від Alberta Ferretti. Причому знову головним акцентом лука став білий відтінок і відвертий виріз, який відкрив розкішні груди Лонгорії. Піджак і широкі брюки вона доповнила білими ж босоніжками з круглим носком на підборах від Gianvito Rossi, довгими сережками від Tatiana Verstraeten і невеликою сріблястою сумочкою з блискітками.

"Така честь побачити Alberta Ferretti Fashion Show в Монако. Проект був абсолютно приголомшливим. Особливо цей чудовий білий смокінг, який я приміряла! Люблю тебе, Альберта!", – емоційно підписала знімок 44-річна актриса.

"Такий шик"

"Вбила всіх знову"

"Чудова"

"Ти виглядаєш дуже класично і приголомшливо!"

"Дивишся неймовірно"

"Вау! Просто феноменально"

"О Боже, Єва, як ти красива"

"Приголомшлива Єва в стильних нарядах"

"Бізнес Барбі", – не вгамовуються захоплені шанувальники.

У сторіз Єва показала спільне фото з улюбленим дизайнером (фото: instagram.com/evalongoria)

Треба зазначити, що вибравши для двох заходів поспіль вбрання, що перегукуються, Єва, тим не менш, не помилилася. Завдяки зачіскам і аксесуарам вони виглядали зовсім по-різному, але однаково стильно. До того ж білий – головний відтінок довгоочікунавого літа – неймовірно до лиця смаглявій актрисі. А струнка фігура цілком дозволяє їй носити білий без ризику візуально додати собі пару кілограмів.

Нагадаємо, минулого тижня Єва продемонструвала сяючий образ від Cristina Ottaviano.