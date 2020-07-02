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Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Lite » Мода 02.07.2020 - 12:33
Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди
Ілюстративне фото (pexels.com)

Стиліст розповіла, які купальники актуальні влітку 2020

Ось і прийшло справжнє спекотне літо і пляжі всіх доступних водойм заповнилися людьми. Якщо ви ще не встигли купити собі новий купальник, варто взяти на озброєння гарячі тренди літа 2020, про які розповіла стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська на своїй сторінці в Instagram.

Деякі з них - актуальні вже на протязі декількох років, а деякі стали новинкою сезону.

Тенденції пляжної моди 2020:
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Мінімалізм. Як відзеркалення глобального тренда. Просто, легко, без надмірностей. Такий купальник буде радувати і стане базовим на довгі роки

Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Суцільні купальники. Дуже класні тренд! Порятунок для тих, у кого особливості в області живота

Геометрія. Або принт, або окантовка купальника, або сама форма

Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Дрібний квітковий принт. Квіти були на купальниках завжди, але дрібний квітковий - новинка

Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної модиМодні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Ретро. Або форма (завищена лінія у трусиків, форма ліфа - балконет), або принти у великий горох

Ліф балконет. Шикарна форма, яка підтримує великі груди і робить їх апетитними

Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Волани. Прекрасний варіант корекції там, де вам це потрібно.

Модні купальники 2020: гарячі тренди пляжної модиМодні купальники 2020: гарячі тренди пляжної моди

Модні купальники літа 2020 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала топ-5 головних помилок жіночого гардероба.

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Автор: Lite

Теги Новини України модастилист
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