ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Lite » Мода 02.07.2020 - 12:33
Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды
Иллюстративное фото (pexels.com)

Стилист рассказала, какие купальники актуальны летом 2020

Вот и пришло настоящее жаркое лето и пляжи всех доступных водоемов заполнились людьми. Если вы ещё не успели купить себе новый купальник, стоит взять на вооружение горячие тренды лета 2020, о которых рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Каховская на своей странице в Instagram.

Некоторые из них - актуальны уже на протяжении нескольких лет, а некоторые стали новинкой сезона.

Тенденции пляжной моды 2020:
.
Минимализм. Как отражение глобального тренда. Просто, легко, без излишеств. Такой купальник будет радовать и станет базовым на долгие годы

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Сплошные купальники. Очень классные тренд! Спасение для тех, у кого особенности в области живота

Геометрия. Либо принт, либо окантовка купальника, либо сама форма

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Мелкий цветочный принт. Цветы были на купальниках всегда, но мелкий цветочный - новинка

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной модыМодные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Ретро. Либо форма (завышенная линия у трусиков, форма лифа - балконет), либо принты в крупный горох

Лиф балконет. Шикарная форма, которая поддерживает большую грудь и делает ее аппетитной

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Воланы. Прекрасный вариант коррекции там, где вам это нужно.

Модные купальники 2020: горячие тренды пляжной модыМодные купальники 2020: горячие тренды пляжной моды

Модные купальники летом 2020 (фото: instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Напомним, ранее стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины модастилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь