Модне передбачення: 5 речей, які повинні бути в гардеробі цієї весни

Ілюстративне фото: instagram.com/fendi

На зміну трикотажним водолозкам в широкий рубчик прийдуть сумки циліндричної форми і тюрбани

У Парижі проходить Тиждень високої моди, який вніс остаточні штрихи в загальну картину тенденцій сезону весна-літо 2019. Так що саме час підбивати підсумки. LITE зібрав для вас найгарячіші тренди майбутнього сезону.

№1 Тюрбан з ноткою східної романтики

Якщо ти хочеш йти в ногу з модою, то тобі обов'язково потрібно придбати тюрбан з витонченою палітуркою. Він є одним з найбільш ефектних і неординарних головних уборів 2019 року. З його допомогою можна створити ультрамодний і в той же час гармонійний образ. Цей стильний аксесуар можна було побачити на показах Gucci і Saint Laurent.

Фото: (Instagram.com/ Saint Laurent)

№2 Сумка-коробка (box-bag)

У весняно-літньому сезоні 2019 будуть вітатися сумки незвичайних форм – стверджують провідні будинки моди. І одна з моделей, яка точно підходить під ці критерії – сумка-коробка (box-bag). Вона рясніла колекції таких дизайнерів, як Chanel, Versace, Balmain.

Фото: (Instagram.com/versace)

№3 Великі сережки

У новому весняному сезоні завершити образ і вигідно розставити акценти допоможуть аксесуари, зокрема, сережки. Масивність стане головним критерієм при виборі прикрас. Підтримали модну тенденцію практично всі відомі кутюр'є – Fendi, Gucci, Jacquemus та інші.

Фото: (Instagram.com/fendi)

№4 Одяг в клітинку

Клітка залишається в тренді. Після її тріумфальної появи в минулому сезоні вона продовжує радувати представниць прекрасної статі своєю присутністю на всіх показах мод.

Фото: (Instagram.com/michaelkors)

№5 Комбінезон

Комбінезон – безумовно must-have сезону весна-літо 2019. Провідні будинку моди пропонують їх як альтернативу суконь, коли потрібно вибрати лише одну річ. Що стосується вибору кольору – тут немає особливих умовностей.

Фото: (Instagram.com/stellamccartney)

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році.

Крім того, стиліст Ільяс Сахтара розповів, як підібрати ідеальну жіночу сумочку. Та назвав варіант, який підійде кожній.

Також зверніть увагу, що цієї весни і влітку буде дуже актуальна спідниця-олівець. Стлист пояснив, як носити спідницю-олівець і виглядати яскраво.