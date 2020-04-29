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Модницям на замітку: стиліст назвала топ-5 головних помилок жіночого гардероба

Новини » Мода   

Експерт розповіла, в чому може бути причина того, що ви не виглядаєте стильно

Чому я все ще не виглядаю стильно? Як показує практика, це питання мучить дуже і дуже багатьох. Стиліст-блогер Катерина Соколовська, яка раніше поділилася головними весняними трендами, на своїй сторінці в Instagram опублікувала корисний чек-лист головних помилок жіночого гардеробу, щоб ви перевірили себе.

Нерідко виявляється така кількість "підводних каменів", а дівчата й не здогадувалися про їх існування!

Якщо ви зараз "впізнали в обличчя" помилки, не поспішайте позбавлятися від своїх речей або спонтанно замовляти відсутнє - гарненько все обміркуйте і вирішіть, що вам слід поміняти або придбати.

Топ-5 помилок жіночого гардеробу:

1. Мало базових речей

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

2. Мало акцентів

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

3. Незнання свого кольору і фасону

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

4. Не враховуєте психотип

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

5. Зміна життєвої ситуації

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

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