Модницям на замітку: стиліст назвала топ-5 головних помилок жіночого гардероба

Чому я все ще не виглядаю стильно? Як показує практика, це питання мучить дуже і дуже багатьох. Стиліст-блогер Катерина Соколовська, яка раніше поділилася головними весняними трендами, на своїй сторінці в Instagram опублікувала корисний чек-лист головних помилок жіночого гардеробу, щоб ви перевірили себе.

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Нерідко виявляється така кількість "підводних каменів", а дівчата й не здогадувалися про їх існування!

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Якщо ви зараз "впізнали в обличчя" помилки, не поспішайте позбавлятися від своїх речей або спонтанно замовляти відсутнє - гарненько все обміркуйте і вирішіть, що вам слід поміняти або придбати.

Топ-5 помилок жіночого гардеробу:

1. Мало базових речей

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

2. Мало акцентів

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

3. Незнання свого кольору і фасону

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

4. Не враховуєте психотип

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

5. Зміна життєвої ситуації

Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020. На її думку, актуальними будуть червоний колір, тотал денім, геометрія, тропічний принт та інші модні фішки.