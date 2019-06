Модна ікона: Дженніфер Лопес підкорила червону доріжку CFDA ефектним вбранням і сталевим пресом

Дженніфер Лопес вкотре довела, що гідна звання ікони стилю. Вчора, 3 червня, відбулася церемонія нагородження The Council of Fashion Designers of America, присвячена провідним діячам індустрії моди. 49-річна суперзірка була удостоєна престижної нагороди CFDA Fashion Icon Award. На захід вона прийшла в чудовому вбранні від Ralph Lauren.

Співачка стала головною зіркою червоної доріжки (фото: instagram.com/ralphlauren)

Сліпучий наряд був виготовлений на замовлення і складався з топа-водолазки, прикрашеного кристалами, і пишної довгої спідниці з величезним шлейфом і резинкою на талії в спортивному стилі. З аксесуарів на ній були сережки Harry Winston з діамантами в 3,23 карата і кільце Harry Winston з діамантами 2,44 карата. Завершили яскравий образ блискучий клатч і яскраво-червоні туфлі на платформі. А також високий хвіст і яскравий макіяж в коричневих тонах.

В урочистій промові вона сказала: "Я люблю моду. Я виросла в Бронксі, і бути тут сьогодні ввечері, серед всіх цих дизайнерів і художників, отримала нагороди за те, що я люблю робити в будь-якому випадку – це як сон, я дуже схвильована!"...

Дженніфер Лопес на CFDA (фото: www.instagram.com/jlo)

На своїй сторінці в Instagram поділилася яскравим кадром. Фото вона підписала: "Помаранчевий – новий чорний. Вдячна і смиренно отримала сьогодні нагороду @cfda Fashion Icon. Ral Спасибі @ralphlauren за цей красивий зовнішній вигляд!"

Шанувальники поспішили привітати свою зірку, а також висловити захват від її вбрання і заодно – від ідеального преса.

Це так красиво!

Дивовижний колір, але прес більш дивний

Хочу, щоб після двох дітей у мене був такий живіт

Ікона

Приголомшлива

Плаття, щоб померти і прес, щоб дати нам життя

Помаранчевий просто став моїм новим улюбленим кольором, ти виглядаєш неймовірно

Вогонь!

Вітаю, королева

Королева моди

приголомшливе Плаття, але подивіться на цей животик!

О боже!

Вона зробила це знову!

Дженніфер Лопес засліпила шанувальників ефектним вбранням (фото: instagram.com/cfda)

На червоній килимовій доріжці вона з'явилася разом з коханим Алексом Родрігесом. До речі, нещодавно Дженніфер зізналася, що з весіллям вони не мають наміру поспішати. Незабаром поп-королева вирушає у великий концертний тур, у її майбутнього чоловіка також маса проектів. А оскільки весілля повинна пройти на висоті, вони вирішили не поспішати.