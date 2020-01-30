Модна битва: Сінді Кроуфорд і Клаудіа Шиффер блищать в однакових спокусливих комбінезонах

Клаудіа Шиффер – культова модель 90-х, яка досі знімається для глянцевих видань і бере участь у показах. Але хоча по подіуму знаменита красуня і ходить набагато рідше, це ніяк не відбивається на її співпраці з багатьма брендами. По мікроблогу моделі легко відслідкувати останні тренди, так як Клаудіа просто обожнює новинки. Один з найяскравіших луків вона продемонструвала кілька годин тому.

Клаудіа Шиффер у стильному вбранні (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Шиффер приміряла шкіряний стьобаний комбінезон Chanel з великими кишенями на стегнах, відкладним коміром, невеликим запахом і поясом на талії. Примітно, що таким чином вона зуміла двічі потрапити в яблучко. Шкіра – один із головних трендів сезону. Як і комбінезони, які можна побачити на кожній другій знаменитості.

Доповнити наряд Клаудіа вирішила чорно-білими босоніжками з гострим носком, а також чорним браслетом, також від Chanel. Волосся вона розпустила по плечах. А ось з сумочкою модель явно не визначилася: зірка стоїть біля величезної колекції різнокольорових сумок культового бренду в своїй шафі.

Виглядає модель неймовірно молодо і привабливо, насилу віриться, що в серпні нинішнього року вона відзначить 50-річний ювілей.

Сінді як і раніше чарівна (фото: instagram.com/harpersbazaarsg)

До речі, ще одна легендарна модель Сінді Кроуфорд – днями також продемонструвала любов до шкіряних речей. Що цікаво: вона приміряла точно такий же комбінезон для зйомок Harper's BAZAAR Сінгапур. Модну річ вона обіграла трохи інакше, підібравши до неї високі чоботи на плоскій підошві, кольє і окуляри-авіатори. Вийшло зухвало і спокусливо!

Що ж, обидві красуні ще раз довели, що вік для спокусливих і модних речей не перешкода. Оцінюємо, кому він більше вдався.