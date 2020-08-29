Завжди в моді: стиліст порадила осіннє взуття на всі часи

Через кілька днів вже настане календарна осінь, а там вже не так довго і до холодів. Пора задуматися про більш тепле взуття і при необхідності оновити гардероб. А якщо ви не хочете купувати обновки кожну осінь, варто звернути увагу на моделі, які, що називається, "поза часом" і завжди актуальні. Саме про таке взуття на осінь розповіла стиліст Віка Барва.

У цілому все взуття можна розділити на три категорії:



Трендове, модне взуття: висока концентрація трендових елементів в дизайні взуття – це може бути і обробка, і декор, і характерна фактура або колір. Таке взуття дуже сильно підвищує градус стилю навіть з найпростішим одягом, але і виходить з моди воно набагато швидше, ніж друга група.



Актуальне, базове взуття (довгограюче): лаконічний дизайн, без зайвого декору, позбавлене трендових елементів (надто грубого, активного, яскравого, масивного або специфічного матеріалу).



Основною особливістю такого взуття є його незмінність в розрізі крою з плином тривалого часу, багато моделей взагалі не змінюються.





Набір взуттєвого гардеробу не може бути однаковим для всіх, оскільки всі ми живемо в різних умовах, у всіх різні вподобання, спосіб життя і природні дані. Вибирайте тільки те, що підходить саме вам.



Таке взуття може ставати модним (трендовим) і тоді з розвитком тренду до його крою можуть додаватися елементи і дизайн, який робить його недовговічним.



Важливо! За довговічність взуття відповідає крій (не колір, фактура або принт).





Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

І третя група: застаріле взуття. Найчастіше – це модне взуття минулих років, за яким чітко видно, що воно було популярне тоді. Таке взуття не здатне створити актуальний і сучасний образ, навіть якщо всі інші складові будуть в дусі сучасності.

Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ремінь під будь-який образ.