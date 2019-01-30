"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото

При цьому на спині Наді видно тату — DODO

Надя Дорофеева не перестает радовать своих поклонников новыми образами, оставаясь всегда "на стиле". На своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала очередное fashion-фото, на котором позирует в белоснежном платье оригинального спортивного кроя – с вырезами на спине и черными вставками на плечах, а также рукавах. При этом на спине украинской исполнительницы видим тату – ее сценический псевдоним DODO.

Загадочная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новое появление.

"Очень-очень красывая фотка", - отмечает viktori9993.

"Новая фотка - Супер-пупер", - соглашается nadyadodo.nadyadodo.

"Лицо тигрицы", - пишет itsfirtaand.

"Красоточка", - восхищается dasha20zaya.

"Богиня", - отмечает lenagarmash88.

"До чего же красивая фотка", - пишет vanyabushuev.

Отмечается, что опубликованной фото появилось на страничках свежего выпуска журнала VIVA!, которому Дорофеева дала интервью.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева решилась на смену имиджа, примерив седовласый парик. Однако не все поклонники певицы высоко оценили такой эксперимент.

Также Надя не обошла стороной популярный флешмоб #10yearschallenge, поделившись фотографией 10-летней давности. Тогда у певицы были рыжие волосы.

Также отметим, что муж Нади Владимир Дантес повеселил сеть, сравнив себя с пингвином.

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