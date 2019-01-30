"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото

При цьому на спині Наді видно тату — DODO
Надя Дорофеева не перестает радовать своих поклонников новыми образами, оставаясь всегда "на стиле". На своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала очередное fashion-фото, на котором позирует в белоснежном платье оригинального спортивного кроя – с вырезами на спине и черными вставками на плечах, а также рукавах. При этом на спине украинской исполнительницы видим тату – ее сценический псевдоним DODO.
Загадочная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новое появление.
Отмечается, что опубликованной фото появилось на страничках свежего выпуска журнала VIVA!, которому Дорофеева дала интервью.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Дорофеева решилась на смену имиджа, примерив седовласый парик. Однако не все поклонники певицы высоко оценили такой эксперимент.
Также Надя не обошла стороной популярный флешмоб #10yearschallenge, поделившись фотографией 10-летней давности. Тогда у певицы были рыжие волосы.
Также отметим, что муж Нади Владимир Дантес повеселил сеть, сравнив себя с пингвином.
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