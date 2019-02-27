Леопардовий принт і відкриті плечі: Ріанна з'явилася на секретній вечірці Бейонсе

31-річна співачка вибрала міні-сукню з анімалістичним принтом

Кинопремия Оскар 2019, которую все СМИ обсуждают уже несколько дней, все еще удивляет новыми подробностями. Так, кроме торжественной церемонии, вечеринки Vanity Fair и мероприятия, устроенного Элтоном Джоном, здесь состоялось еще одно пати. Организаторы секретной вечеринки, подробности которой не разглашаются: королева королева R`n`B Бейонсе и ее супруг – рэпер Джей Зи. Gold Party прошла в роскошном лос-анджелесском отеле Chateau Marmont и собрала только избранных. Так, в числе приглашенных были Пэрис Хилтон, Кэти Перри с Орландо Блумом, Дженнифер Лопес и ее муж Алекс Родригес, Леонардо ДиКаприо и множество других звезд первой величины.

Стильная Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Побывала на вечеринке и Рианна, отметившая недавно 31-й день рождения. Знаменитая своим эпатажным стилем, в этот раз певица также отдала предпочтение весьма яркому наряду. И нужно признать: короткое платье с пышными воланами и леопардовым принтом от французского бренда Alexandre Vauthier Official, открывающее плечи и демонстрирующее ноги, – удачный выбор. Оно отлично подчеркнуло женственную фигуру звезды. Кстати, весьма постройневшую. Отдельного внимания заслуживают и детали: леопардовый клатч, массивные серьги и браслеты, а также черные босоножки на высоком каблуке от Amina Muaddi – весь ансамбль получился довольно гармоничным. Дополнили его легкая небрежная укладка в стиле beach waves и макияж с акцентом на ярко-красные губы.

Стильная Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

К слову, певица часто радует поклонников своими выходами, так что их активность и реакция были предсказуемы. "Королева мира", "Супер-супер красивая ", "Почему ты настолько невероятная?", "Вау" – подобные комментарии продолжают сыпаться на звезду. Что ж, она их заслужила.

Отметим, что в Париже тем временем проходит Неделя моды. Наталья Водянова, Дженнифер Лоуренс, Кара Делевинь и другие звезды посетили показ Dior.

Также напомним, что Кендалл Дженнер в эластичном белье продемонстрировала идеальные изгибы и пластику.