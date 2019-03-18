Леді досконалість: Кейт Міддлтон блищала в смарагдовому пальто на параді на честь Дня святого Патріка

У виборі вбрання герцогиня Кембриджська залишилася вірна традиціям

17 марта в Лондоне состоялся парад ирландских гвардейцев в честь Дня святого Патрика, в котором Кейт Миддлтон и принц Уильям ежегодно принимают участие. Это торжественное событие во многом – дань верности традициям и включает в себя множество милых обычаев.

К примеру, герцогиня Кембриджская каждый раз вручает офицерам ветки трилистника (этот обычай сохраняется с 1901 года), а также не обходит вниманием пса Доннелла, который уже много лет возглавляет процессию и стал практически талисманом ирландской армии. Еще одна традиция касается и гардероба Кейт. Так, обязательно для этого дня она выбирает знаковый для Ирландии зеленый цвет наряда. Так же было и в этом году.

Кейт Миддлтон даже поприветствовала пса Доннелла (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для парада 37-летняя Кейт выбрала изумрудное пальто от Alexander McQueen, приталенное и закрытое, своим строгим силуэтом и деталями напоминающее военную форму. Интересно, что событие состоялось в день рождения знаменитого британского дизайнера, которому могло бы в этом году исполниться 50 лет.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на параде в Ирландии (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Идеальным дополнением к нему стала такого же цвета шляпка James Lock&Co, декорированная крупными цветами, черные туфли на широком каблуке Gianvito Rossi и перчатки. Из украшений – золотая брошь Cartier в виде трилистника, живая веточка трилистника, приколотая на груди, а также утонченные серьги с зелеными и прозрачными камнями от британского бренда Kiki McDonough стоимостью около 4700 долларов. Принц Уильям, как полковник ирландской армии, также остался верен традициям, надев для парада военную форму.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на параде в Ирландии (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

После парада герцогов ждало привычное для ирландцев угощение – пиво Guinness, совместный с гвардейцами торжественный ужин и праздничный салют.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган Маркл событие не посетила, так как официально ушла в декрет. К слову, в прошлом году Кейт Миддлтон была на таком же сроке беременности, но участие в параде принимала.

К слову, до этого Меган Маркл, Кейт Миддлтон и Елизавета II в стильных нарядах были на службе в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, ранее мы давали топ-4 самых стильных выхода беременной Меган Маркл.