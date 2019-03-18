Леді Гага, Кейт Хадсон, Роузі Хантінгтон-Уайтлі та інші зірки на червоній доріжці церемонії The Daily Front Row

Розглядаємо кращі образи The Daily Front Row Fashion LA Awards

17 березня в лос-анджелеському готелі Beverly Hills Hotel вже вп'яте відбулася церемонія вручення нагород Fashion Los Angeles Awards від журналу The Daily Front Row. Її мета – відзначити кращих з кращих діячів модної індустрії: від моделей до стилістів та візажистів.

Тут зібралося безліч зірок, багато з яких прийшли підтримати своїх майстрів. Наприклад, Леді Гага з'явилася на церемонію з особистим перукарем – знаменитим голлівудським стилістом по волоссю Фредеріком Аспірасом. До речі, він став одним з переможців. Ще одну нагороду забрала Адріана Ліма – її відзначили як "Модну ікону року". Кендіс Свейнпол забрала статуетку "Запуск року" за свій бренд купальників TropicofC, який запустила в минулому році. "Моделлю року" стала 22-річна американка Слік Вудс, відома своєю незвичайною зовнішністю і стрімким кар'єрним злетом.

В числі інших знаменитостей, які відвідали подію, були моделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Жасмін Сандерс, Стелла Максвелл, актриси Кейт Хадсон, Алісія Сільверстоун і багато інші.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Кейт Хадсон (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Модель Джоан Смоллс (фото: instagram.com/oscardelarenta)

Зрозуміло, всі вони прийшли на церемонію в розкішних вечірніх вбраннях. Розглядаємо кращі з них.

Леді Гага для виходу вибрала чорно-біле плаття з безліччю оборок і кокетливим бантом від американського бренду Rodarte. Доповнили образ великі сережки-сердечка, яскравий макіяж і, зрозуміло, укладання від улюбленого стиліста.

Леді Гага на церемонії The Daily Front Row Fashion LA Awards

Розі Хантінгтон-Уайтлі прийшла на церемонію в червоній багатошарової блузі-сукні від Oscar de la Renta, яку дополнилачерными класичними брюками і босоніжками.

Цей же бренд воліла і пуерто-риканська модель Джоан Смоллс. Вона одягла на червону килимову доріжку розкішний золотисто-чорне плаття з весняної колекції Oscar de la Renta.

А також Кейт Хадсон, сяяла на церемонії в сукні з червоного шовкового шифону, розшитому блискітками.

Кендіс Свейнпол вибрала для вечора сріблясте плаття з паєтками від валлійського модельєра Julien Macdonald.

Супермодель Кендіс Свейнпол

Супермодель Адріана Ліма

Топ-модель Стелла Максвелл

Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку.

Також відзначимо, що до цього Дженніфер Лопес з коханим показали, як готувалися до червоної доріжки церемонії Оскар 2019.