Крістіна Агілера вчинила модний провал на прем'єрі фільму "Мулан" в Голлівуді

Крістіна Агілера — не часта гостя на світських вечірках. Зате якщо 39-річна поп-діва 90-х відвідує заходи, то її вихід запам'ятовується надовго! Агілера вже давно відома своїм яскравим, місцями епатажним стилем. 10 березня співачка відвідала прем'єру фільму "Мулан" в театрі "Долбі" в Голлівуді. До речі, прем'єра в Україні запланована на 26 березня. Перед десятками камер Крістіна з'явилася в яскравому образі з азіатськими мотивами... Проте новий яскравий аутфіт Агілери явно зіпсував її фігуру!

Для прем'єри фільму "Мулан" Крістіна обрала сукню від Galia Lahav. Це бренд ізраїльського кутюр'є Галі Лахав. Плаття складається з двох частин. Червона спідниця в підлогу додатково прикрашена високим розрізом, який оголює ніжки виконавиці. Верхня частина являє собою оригінальний "жакет", прикрашений великим бантом-поясом, а також екстремально глибоким декольте. На ніжках — високі лакові черевики-панчохи від Gina Shoes на платформі і великих підборах.

Крістіна Агілера (фото: .instagram.com/xtina)

Макіяж виконавиці зроблений з акцентом на червоні губи — в тон сукні. А також виразні жирні стрілки на очах. Волосся Агілера зібрала в тугий пучок на потилиці, злегка підфарбований рожевим кольором. З аксесуарів — моносережка, яка чимось нагадує меч.

Скріншоти поста: instagram.com/galialahav

У цілому, весь образ був пронизаний азійською естетикою. Справа в тому, що для повнометражного фільму "Мулан" Агілера перезаписала хіт Reflection, а також виконала нову пісню Loyal Brave True, яка також прозвучить в адаптованому "Мулані". Більше того, сам мультфільм "Мулан" для Крістіни є доленосним. Саме з нього почалася її стрімка музична кар'єра співачки в 1998 році. Тоді Агілера записала для студії Disney пісню Reflection, яка стала головним саундтреком до мультфільму. Популярність мультфільму і пісні стала такою вибуховою, що Агілера буквально на наступний день після прем'єри прокинулася зіркою.

“Настрій — Мулан. Служу для вас, мої воїни", — підписала фото Агілера на своїй сторінці.

І все ж слід підкреслити, що даний образ явно не лестив досить пишній фігурі співачки. Відтінки рожевого і червоного завжди повнять фігуру, про що важливо пам'ятати. І що на своєму прикладі продемонструвала співачка. Крім того, декоративний бант-пояс також візуально додав їй парочку зайвих кілограмів.