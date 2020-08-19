Як носити оверсайз: 7 правил, які допоможуть вам виглядати стильно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стиліст поділилася хитрощами для любителів об'ємного одягу

Здається, що речі оверсайз є знаковими цього десятиліття. Раніше і в голову не могло прийти купити собі футболку на 2 розміри більше. Але часи змінюються, і багато хто вже приструнили і встигли полюбити цього звіра. А багато хто тільки ходять навколо і намагаються зрозуміти, з якого боку до нього підійти, щоб було безпечно і в результаті отримати смачну страву. Стиліст Віка Барва поділилася правилами, які допоможуть вам носити такий одяг стильно і виглядати актуально.



Як носити оверсайз: основні правила

Речі оверсайз є двох типів: спеціально скроєні такими або просто куплені на кілька розмірів більше;

Якщо це скроєний оверсайз – беріть свій розмір, якщо ні, то на 1-2 розміри більше. Якщо ви володарка високого зросту, то ви можете дозволити собі здобич на 3-4 розміру більше;

Самий безпечний прийом – це вживання однієї речі оверсайз в образі. Для справжніх гурманів звичайно буде не проблема в декількох одиницях;

Як носити застарілі речі: лайфхаки від стиліста

При вживанні оверсайза пам'ятайте про свій тип фігури і комплекцію, інакше можна перетворитися в безформну кулю. Наприклад, типом фігури з активними плечима рекомендуються поясні вироби оверсайз, а на верх краще одягти щось більш компактне;

найбезпечніші оверсайз речі в нейтральних кольорах. Яскраві кольори небезпечні тим, що можуть вас проковтнути і ви зовсім загубитеся на їх фоні, особливо при низькому зростанні. Але пробуйте з розумом;

Точно також можуть спрацювати химерні деталі у вигляді об'ємних кишень, великого принта, аплікацій – пробуємо обережно;

Ідеально приготоване блюдо буде те, де є гра фактур. Це завжди виглядає дуже вишукано, стильно, цікаво.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Пам'ятайте, що мода – це гра, а виграє той, хто добре розуміє свої смакові уподобання, знає, що йому підходить, але не боїться експериментувати з новим.

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