Красива і щаслива: Моніка Беллуччі в компанії коханого блищить в Мадриді

Моніка Беллуччі, яка близько півроку тому вперше представила світу свого нового коханого – французького художника Ніколаса Лефевра – порадувала новим виходом у світ в його компанії. Розкішна італійська красуня прибула на вечірку іспанського глянсового журналу Elle в якості почесної гості. Наряд вона підібрала стильний і яскравий – по-справжньому літній.

Моніка Беллуччі з'явилася в Мадриді в розкішному образі (відео: instagram.com/elle_spain)

54-річна актриса одягла довгу сукню Dolce & Gabbana з глибоким декольте, пишними воланами і квітковим принтом, що повною мірою підкреслила її ефектну зовнішність. Доповнили наряд невеликий чорний клатч, золоті сережки-кільця, босоніжки на високому каблуці, легка зачіска і макіяж в природних тонах з акцентом на очі. Ніколас за своїм звичаєм віддав перевагу класиці: чорний смокінг і біла сорочка, які ідеально гармоніювали з образом Моніки.

Моніка з коханим (фото: instagram.com/elle_spain)

Ледь пара з'явилася на благодійному вечорі, як одразу ж привернула всю увагу на себе. Знаменитості з задоволенням позували фотографам і виглядали, як завжди, щасливими і закоханими. "Найдовгоочікуваніша зірка вже тут. Моніка Беллуччі приїхала у супроводі Ніколаса Лефевра і закохала всіх у себе", – написали на офіційно сторінці глянцю. Моніка залишила під цим постом емоційний підпис. Цікаво, що сама актриса, як завжди, утрималася від публікації спільних кадрів з Ніколасом, обмежившись власним відео.

Моніка і Ніколас на фотозоні Elle (фото: instagram.com/elle_spain)

За розкішний образ і сяючий зовнішній зірка заслужено отримала масу компліментів:

Красива

Найкрасивіша леді в цьому світі

Мені подобається, що їй 50, і вона не намагається одягтися на 20

Королева

Який клас

О боже, просто супер!

Приголомшлива

Чудова Моніка

Вау! Настил із рожевих кольорів

Моніка Беллуччі на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Нагадаємо, нещодавно Моніка і її новий бойфренд відвідали Каннський кінофестиваль. Пара відвідала вечірку Dior Dinner, а на килимовій доріжці закохані разом так і не з'явилися.