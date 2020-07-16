У шкіряних штанах і кроп-топі: напівгола Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка демонструє спокусливий образ

Кім Кардашьян вміє приємно здивувати своїх шанувальників. І найчастіше їй це вдається за допомогою відвертого одягу. Новий аутфіт 39-річна зірка представила всього кілька годин тому, і він вже встиг набрати масу лайків та коментарів.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім для нового виходу в світ підібрала речі, здатні віртуозно підкреслити всі принади її фігури: тонку талію, пишні апетитні груди, а також розкішні стегна. Знаменита красуня блищить в чорних шкіряних штанах, головні родзинки яких – висока посадка, незвичайний крій в ковбойському стилі, а також вшитий ремінь з великою пряжкою. До них вона знайшла ідеальну пару: крихітний топ з ліфом світло-бузкового відтінку, що ледь прикриває груди. Волосся, зібране у тугу укладку, з випущеними пасмами, яскравий макіяж і ніяких аксесуарів – «напівгола» Кім виглядала привабливо і стильно. «Сподіваюся, у вас чудовий день», – написала Кардашьян коротко.

Зірка часто змінює колір волосся (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники виявилися багатослівнішими. «Гаряче», «найкрасивіша», «Ти дивовижна», «Розкішна», «Чудова жінка», – буквально засипали вони сторінку чотири рази мами.

До речі, бурхливі обговорення в мережі викликав днями і чоловік Кім – репер Каньє Уест. Раніше музикант повідомив, що має намір балотуватися на пост президента США. Серед тих, хто підтримав рішення виконавця і бізнесмена, було і багато знаменитостей, включаючи Ілона Маска. Але не встигла «група підтримки» Уеста радіти його успіхам, як Каньє скасував свою кандидатуру. Найближчим часом він не буде брати участь у виборах.