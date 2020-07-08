Оце так форми! Кім Кардашьян захопила апетитними грудьми в звабливому мікротопі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка красується з новим кольором волосся

Кім Кардашьян продовжує демонструвати новий відтінок волосся, а також вбрання, які підбирає, здається, точно під нього. На цей раз 39-річна теледіва одягла кроп-топ із застібкою спереду яскраво-помаранчевого кольору. Правда, застібати його вона і не збиралася. Замість цього зірка продемонструвала свої пишні груди, яка ледь «містилися» у спокусливу футболку. Макіяж з акцентом на очі і гладка укладка стали відмінним завершенням лука.

Кім посилає в камеру повітряний поцілунок і знаменитий жест з двома піднятими пальцями. Виглядає зірка соцмереж при цьому настільки спокусливо, що мережа вибухнула захопленням. Вогняні емодзі досі сипляться на сторінку популярної в мережі зірки. «Вау», «Ти найкраща», «Просто досконала», «Не можу надивитися», «Ти чудова», «Прекрасна», – не можуть намилуватися віддані фанати.

Кім показала розкішні груди (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше вона, як ідеальна тітка, вирішила привітати з днем народження племінницю. Дочці старшої сестри Кім, Кортні Кардашян, виповнилося 8 років. Пенелопа (так звуть дівчинку) відома як слухняна і добра дівчинка. Вся родина її буквально обожнює. Привітати малечу Кім виріши спільним фото зі своєю донькою Норт.

Норт і Пенелопа (фото: instagram.com/kimkardashian)

«З Днем Народження, Пенелопа!!! Я так тебе кохаю, мила дурненька дівчинка! Я дійсно не можу повірити, що тобі 8 років! Я не могла б попросити кращу подругу для Норт! Ви двоє так любите одне одну, і я знаю, що ви завжди будете разом! Я так сильно тебе люблю!», – написала Кім, чим зворушила шанувальників до сліз. Вони зазначили, що про таку тітку, як вона, теж можна тільки мріяти.