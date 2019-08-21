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Бездоганна з ніг до голови: Кортні Кардашян блищить в гламурному образі

Lite » Мода 21.08.2019 - 21:33
Бездоганна з ніг до голови: Кортні Кардашян блищить в гламурному образі
Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Бізнесвумен показала новий стильний наряд

Кортні Кардашян останнім часом багато уваги приділяє родині. Разом з дітьми вона вирушила в Портофіно, звідки слала шанувальникам «привіти» у вигляді кумедних фото з підростаючим поколінням і спокусливих – у купальниках. Старша з сестер щосили піарила свою новинку – головний убір, який допоможе відновити волосся після палючих променів сонця.

Бездоганна з ніг до голови: Кортні Кардашян блищить в гламурному образіБездоганна з ніг до голови: Кортні Кардашян блищить в гламурному образіКортні в новому образі (фото: instagram.com/kourtneykardash)

А тепер красуня повернулася до звичних для неї обов'язків господині велнес-порталу і гламурних образів. Вона опублікувала кілька фото, де постала в білому комбінезоні, корсет якого покритий пір'ям. Доповнюють лук туфлі на шпильці, а також невеликий клатч. Волосся зібране у високий пучок, а на обличчі – фірмовий макіяж всіх сестер з виразним стробінгом і розгонистими бровами.

На одному з кадрів вона дивиться в камеру з привабливою усмішкою, а на другому весело махає рукою. «Су*ка повернулася», – написала вона жартома під галереєю. Шанувальники почали обговорювати, як вона виглядає розкішно і що вона їх улюблена сестра, а її образ – просто божественний.

Бездоганна з ніг до голови: Кортні Кардашян блищить в гламурному образіКортні наробила багато галасу в мережі (фото: instagram.com/kourtneykardash)

По всьому, така любов до 40-річної Кортні у фоловерів прокинулася після того, як вона опублікувала пост з недоліками шкіри. Бізнесвумен одягла купальник з високими вирізами на стегнах, в якому відмінно було видно її розтяжки. Такий сміливий крок ще довго обговорювали в мережі. Втім, після цього Кортні показувала масу «ідеальних» кадрів спокусливих купальниках, які зробила разом із сестрою Кендалл Дженнер.

Бездоганна з ніг до голови: Кортні Кардашян блищить в гламурному образіСтарша з сестер любить відверті вбрання (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Нещодавно свою любов до бодипозитивного руху продемонструвала ще одна знаменитість. Модель plus-size Ешлі Грем виклала в мережу своє оголене тіло, де чітко видно зайву вагу, розтяжки і целюліт. «Все те ж саме, але трохи інше», – написала вона. Цей кадр викликав справжній ажіотаж у мережі і масу позитивних відгуків. Адже не кожен може похвалитися такою любов'ю до себе.

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