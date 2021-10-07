Зендая - нова ікона стилю: найрозкішніші образи зірки "Дюни" з червоних доріжок

Американська актриса, співачка і танцівниця Зендая буквально прикувала до себе увагу світової громадськості. Дівчина так органічно і легко вживається в кожну свою роль, що вона тут же стає знаковою. Нещодавно на екрани вийшов фільм "Дюна", де вона зіграла кохану головного героя. Трохи раніше в цьому році Зендая блищала в ролі пристрасної подруги режисера в романтичній драмі "Малькольм і Марі". Прославила ж її роль дівчини Людини-павука.

Зендая - актриса, співачка, модель і танцівниця - ще в юності отримала відразу два титули за своє вміння одягатися: Teen Choice Award і Radio Disney Music Award. Але іконою стилю вона стала після зустрічі із зірковим стилістом Лоу Роуч, яка раніше працювала з Селін Діон і Аріаною Гранде. Із стильного підлітка вона перетворила її в чуттєву і яскраву жінку.

За час співпраці Зендая стала демонструвати більш яскраві, сексуальні і провокаційні образи, які підкреслювали всі достоїнства фігури. Саме Лоу разом зі своїм колегою, стилістом Джейсоном Рембертом, розробила золотисте плаття для "Малькольм і Марі", яке буквально звело всіх з розуму. Також стиліст додала в гардероб знаменитості вінтажні і дизайнерські речі, які на юній моделі виглядають просто приголомшливо. Днями Зендая блищала на церемонії Women In Film в Лос-Анджелесі в черговому з них. Пропонуємо згадати і інші яскраві вбрання актриси.

Зендая на червоних доріжках (фото: Getty Images)