Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу

Королева Летиція останнім часом дійсно на слуху. Дружина Філіпа IV приємно дивує і захоплює своєю активністю. Ледь не щодня королева-консорт Іспанії відвідує різні соціальні заходи та зустрічі. А між ними встигає організувати фотосесію для всієї родини. Нагадаємо, що днями королівський двір Іспанії опублікував нові портрети членів королівської сім'ї - Летиції, Філіпа і їх дочок Леонор і Софії. Зазначається, що таку фотосесію подружжя проводили близько десяти років тому! Принцеси помітно підросли і стали дуже схожі на свою маму. Так що прийшов час оновити сімейний фотоархів.

11 лютого Її Королівська Високість Донья Летиція взяла участь в офіційному заході, приуроченому до Дня безпечного інтернету (Day of Safe Internet), організований державним секретарем по цифровому розвитку у співпраці з Національним інститутом кібербезпеки (INCIBE) Іспанії.

Вишуканий діловий образ королеви Летиції (скріншот поста: instagram.com/eugeniagaravani)

Для чергового офіційного виходу королева Летиція вибрала елегантний діловий образ. Як завжди, пропонуємо розглянути стильну комбінацію у якості образу для офісу або ділової зустрічі - ідеальне відчуття стилю Летиції поганого не порадить.

Перед десятками гостей дружина короля Філіпа IV з'явилася в асиметричній картатій спідниці довжини міді. Сіра спідниця - від бренду Massimo Dutti.

Скріншоти поста: instagram.com/royal.addicted

Вишуканий образ довершує чорна атласна блуза Sandro з досить глибокою зоною декольте. На ніжках - гостроносі лаковані човники на тонкій шпильці.

З прикрас Летиція віддала перевагу лаконічним срібним сережках. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі, на губах - лише трохи блиску. Волосся розпущене і покладені в акуратну зачіску.

Нагадаємо, раніше королева Летиція захопила ідеальним "хижим" образом у сукні Victoria Beckham.