Приборкувачка леопарда: королева Летиція захопила ідеальним "хижим" образом у сукні Victoria Beckham

Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Летиція вкотре довела заслужене "звання" ікони стилю

Королева-консорт Іспанії Летиція вже встигла зарекомендувати себе як одна з найбільш стильних монарших персон. І не тільки Іспанії! При цьому кожен раз дружина короля Філіпа IV не втомлюється вражати і дивувати шанувальників своїми ідеальними виходами. До речі, Летиція не боїться сміливих фактур, кольорів і принтів. Днями 47-річна монарша особа "підкорила" собі один із самих складних принтів - анімальє. Вчимося на прикладі королеви!

Так, 6 лютого Летиція і Філіп IV порадували новим світським виходом. Королівська пара відвідала одну із загальноосвітніх шкіл в Севільї. Спочатку монархи поспілкувалися з місцевими чиновниками під час офіційного засідання. А потім Летиція вирушила до дітей, щоб особисто переконатися в ефективності освітніх програм.

Королева Летиція у сукні від Victoria Beckham

Скріншот поста: instagram.com/royal.addicted

Королева Летиція вирішила особисто бути присутньою на одному з відкритих шкільних уроків. І судячи з усього, їй такі виходи дуже подобаються. Дружина Філіпа IV із задоволенням спілкувалася з дітьми і навіть зайняла місце за партою. До речі, поряд зі своєю красунею-дружиною також зайняв місце і сам король Іспанії. Високопоставлена пара швидко змогла привернути до себе дітей - Летиція і Філіп щиро посміхалися і підтримували розмови.

Летиція і Філіп IV з задоволенням грали з дітьми (скріншоти поста: instagram.com/regalfille1)

Вже традиційно особливої уваги заслуговує стильний образ королеви Летиції, який вона вибрала для чергового офіційного виходу. Монарша особа выбрла елегантне біле плаття від Victoria Beckham з леопардовим принтом довжини міді. При цьому Летиція підвернула довгі рукави наряду до ліктя, через що образ виглядав більш повсякденно і не так офіціозно. Широкий тканий пояс підкреслив струнку талію дружини Філіпа IV. Довершили вишуканий ансамбль чорні туфлі на шпильці і з відкритою п'ятою.

Волосся монарша особа розпустила. Досить стриманий макіяж зроблений з акцентом на очі. В якості аксесуарів Летиція вибрала сережки-краплі з білого золота.

Королева Іспанії підтвердила, що ефектний леопардовий принт ніколи не виходить з моди.

Нагадаємо, раніше королева Летиція в трендовому кейпе порадувала рідкісним виходом з красунями-доньками.