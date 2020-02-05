Королева Летиція у шкіряній спідниці і асиметричній блузі підкорила ідеальним діловим аутфітом

Королева Летиція приємно дивує шанувальників своєю активністю. 47-річна дружина короля Філіпа VI всього пару днів тому з'явилася на офіційному відкритті 14-ї сесії законодавчих зборів. До речі, поруч з королевою також позували її доньки — 14-річна Леонор і 12-річна Софія. Це був дуже рідкісний вихід на публіку всією сім'єю. Все ж принцеси більшу частину свого часу вчаться.

4 лютого в Мадриді відбувся форум, присвячений боротьбі з онкологічними захворюваннями. Організувала важливі збори Іспанська асоціація проти раку — AECC. До речі, президентом асоціації є королева Летиція. Тому вона не могла пропустити відкриття форуму. Монарша особа не тільки виступила з офіційною промовою, але також особисто поспілкувалася з гостями заходу. Зокрема, дружина Філіпа VI ставить першочерговим завданням вирішення проблем, з якими стикаються люди з низькими доходами, коли дізнаються про страшний діагноз. Королева-консорт Іспанії закликала учасників форуму задуматися, як держава може допомогти незаможним в їх боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Новий образ королеви Летиції (скріншоти: instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Як завжди, увага присутніх і модних ЗМІ була прикута до образу Летиції. Для такого важливого заходу королева вибрала діловий елегантний образ в чорно-білих тонах. І все ж аутфіт не був позбавлений оригінальності.

Королева Летиція вибрала білосніжну блузку з довгими рукавами. Блуза декорована складками, а також асиметричним низом. Ще одна деталь — пояс з великим металевим ґудзиком, який підкреслив тонку талію монаршої особи.

За чорний низ відповідає шкіряна спідниця трохи нижче коліна. Вкотре наголошуємо, що шкіра — один з провідних трендів 2020 року. Вишуканий образ королеви Іспанії завершують чорні замшеві туфельки і лаконічний клатч в тон.

Нагадаємо, раніше королева Летиція полонила витонченою фігурою в трендовому плаття-максі в горох.