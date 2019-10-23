Королева червоних доріжок: Меган Маркл засліпила яскравим вбранным на світському заході в Лондоні

Меган Маркл порадувала новим виходом у світ. 22 жовтня у знаменитому лондонському Альберт-Холі відбулася церемонія відкриття саміту One Young World. Герцогиня Сассекська стала почесною гостею і учасницею заходу, приєднавшись до активістів і лідерів у вирішенні питань глобального характеру. Нагадаємо, Меган навесні цього року стала віце-президентом благодійної організації The Queens Commonwealth Trust, яку очолює її чоловік, принц Гаррі.

Меган Маркл в Лондоні (фото: прінтскрін instagram.com/sussexroyal)

Увагу всіх присутніх на саміті до себе прикувала розкішна поява Маркл. Здається, ніби Меган на час забула, що вона тепер герцогиня, і згадала свою акторське минуле з його яскравими виходами у світ.

Меган блищить на заході в Лондоні (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган з'явилася на публіці в жіночому платті фіолетового відтінку від Artizia Babaton вартістю близько 150 доларів. Закрите, з довгими рукавами, підкресленою лінією талії і злегка розкльошеною спідницею з розрізом, воно візуально стройнило і довело, що фігура герцогині вже практично повністю відновилася після вагітності і пологів. Доповнили образ замшеві туфлі темно-синього відтінку від Manolo Blahnik (близько 650 доларів), а також лаконічні прикраси. Довге волосся Маркл було розпущено по плечах і укладено розкішними хвилями, а макіяж виконаний досить яскравий – зі стрілками і блакитними тінями.

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня пройшлася по килимовій доріжці, вітаючи присутніх і просто сяючи від щастя. До речі, незабаром принц Гаррі і Меган планують взяти перерву в активному світському житті і виконанні королівських обов'язків. Герцоги вирішили вирушили в 6-тижневу відпустку, щоб відновити сили після туру в Африку та інших виснажливих поїздок, заходів та уваги преси. Також вони хочуть насолодитися спілкуванням з сином і провідати маму Меган, Дорію.