Королева червоних доріжок: Меган Маркл засліпила яскравим вбранным на світському заході в Лондоні

38-річна герцогиня блищить на саміті
Меган Маркл порадувала новим виходом у світ. 22 жовтня у знаменитому лондонському Альберт-Холі відбулася церемонія відкриття саміту One Young World. Герцогиня Сассекська стала почесною гостею і учасницею заходу, приєднавшись до активістів і лідерів у вирішенні питань глобального характеру. Нагадаємо, Меган навесні цього року стала віце-президентом благодійної організації The Queens Commonwealth Trust, яку очолює її чоловік, принц Гаррі.
Увагу всіх присутніх на саміті до себе прикувала розкішна поява Маркл. Здається, ніби Меган на час забула, що вона тепер герцогиня, і згадала свою акторське минуле з його яскравими виходами у світ.
Меган блищить на заході в Лондоні (фото: instagram.com/sussexroyal)
Меган з'явилася на публіці в жіночому платті фіолетового відтінку від Artizia Babaton вартістю близько 150 доларів. Закрите, з довгими рукавами, підкресленою лінією талії і злегка розкльошеною спідницею з розрізом, воно візуально стройнило і довело, що фігура герцогині вже практично повністю відновилася після вагітності і пологів. Доповнили образ замшеві туфлі темно-синього відтінку від Manolo Blahnik (близько 650 доларів), а також лаконічні прикраси. Довге волосся Маркл було розпущено по плечах і укладено розкішними хвилями, а макіяж виконаний досить яскравий – зі стрілками і блакитними тінями.
Герцогиня пройшлася по килимовій доріжці, вітаючи присутніх і просто сяючи від щастя. До речі, незабаром принц Гаррі і Меган планують взяти перерву в активному світському житті і виконанні королівських обов'язків. Герцоги вирішили вирушили в 6-тижневу відпустку, щоб відновити сили після туру в Африку та інших виснажливих поїздок, заходів та уваги преси. Також вони хочуть насолодитися спілкуванням з сином і провідати маму Меган, Дорію.