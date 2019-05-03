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Жінка-мрія: 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю

Lite » Мода 03.05.2019 - 18:31
Жінка-мрія: 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю
Моніка Беллуччі (фото: inprintmagazine.com)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Актриса знялася для австралійського журналу Inprint

Моніка Беллуччі порадувала шанувальників новою роботою – 54-річна актриса взяла участь у зйомці для австралійського журналу Inprint. Для травневого випуску італійська легенда приміряла досить скромне вбрання. На обкладинці вона з'явилася в чорному тонкому пуловері з довгими рукавами. На обличчі – мінімум макіяжу, розкішне волосся зачесане на прямий проділ і вільно спадає по плечах, на руках – манікюр в натуральних тонах, а на пальці сяє розкішне кільце Cartier.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі на обложе журналу Inprint

Незважаючи на простоту, фотосесія вийшла стильною та елегантною. Розкішна красуня приміряла кілька лаконічних образів. Одним з них вона поділилася кілька годин тому у своєму Instagram. Моніка стоїть, притулившись до стіни, і замріяно дивиться вдалину з загадковою напівпосмішкою. "Майже вихідні. Насолоджуйтеся ними!", – написала вона.

Жінка-мрія: 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю

І так само, незважаючи на закритість і простоту луків,  все рвіно викликала бурю захоплення у фоловерів:

"Жінка-мрія", "Натуральна краса", "Чарівна Моніка", "Ти виглядаєш просто шикарно", "Моніка – жінка-мрія", "Сама-Сама назавжди", "Виходь за мене заміж", "Італійська королева", "Прекрасна", "Елегантна і красива, як завжди", "Ти виглядаєш до біса привабливо і сексуально. Ти найкрасивіша жінка в світі..."

Втім, є в журналі і образи більш відверті. Так, на одному з фото вона лежить у синьому джинсовому піджаку і розстебнутих штанях. А на білій футболці красується зухвала напис: "Беллуччі".

Жінка-мрія: 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю

 

Також у фотосесії вона приміряла та інші стильні речі: гірчичну водолазку і шкіряні штани з великим поясом, світло-сірий класичний костюм і бежеве пальто.

Нагадаємо, з травня 2017-го Моніка зустрічається з 36-річним художником Ніколя Лафебром, але питання про заміжжя поки не стоїть.

Пресі вона чітко відповідає: "Коли ви двічі були одружені, вам потрібно добре подумати, перш ніж починати спочатку, щоб зрозуміти, чому це сталося і чому ви розлучилися. Скажімо так, я зараз на стадії навчання".

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі "засвітила" голі ноги і глибоке декольте. Папараці заясняли актрису під час відпочинку.

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