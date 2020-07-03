Кокетлива Тіна Кароль в пікантній сукні за 6890 грн запаморочила голову глибиною декольте

Тіна Кароль з послабленням карантину з задоволенням взялася до роботи. В неї почалися зйомки, записи і навіть відбувся концерт в одному з одеських клубів, після чого українська поп-діва зізналася, що дуже скучила по сцені. А днями вона взяла участь у записі програми "Хто зверху?" на "Новому каналі" разом з Катериною Кухар і TAYANN'ою. Для зйомок вона вибрала вечірнє приталене смарагдове плаття довжини міді на тонких бретелях з великим декольте, засвітивши розкішний бюст. Відповідні фото і відео з'явилися на фан-сторінці співачки в Instagram.

До речі, уважні шанувальники помітили, що Тіна зібрала цілу колекцію ідентичних суконь від бренду Rebel від Crystal Design, які відрізняються лише кольором, вартістю 6890 грн.

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Скріншот: crystalsalon.com.ua

Тіна повернулася до фірмової червоній помади. Адже в останніх фотосетах вона обирала трендові нюдові натуральні відтінки, а волосся уклала в об'ємні великі хвилі.

Тіна Кароль знялася у новому сезоні шоу "Хто зверху?"(фото: instagram.com/_fantina)

Так, про те, хто виграв – команда дівчат або хлопців, Тіна і "суддя" шоу, з яким вона позувала поруч Олександ Педан вирішили не розповідати, тримаючи інтригу. Випуск буде доступний для глядачів тільки восени. Співачка прибувала у відмінному настрої і охоче кокетувала на камеру.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в пікантному топі оригінального крою сливового відтінку поніжилася в сонячних променях, попутно продемонструвавши свої хвилюючі вигини.