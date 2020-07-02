Ніжна півонія: Тіна Кароль заворожила чуттєвими фото в білосніжному міні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка оголила хвилюючі вигини свого розкішного тіла

Тіна Кароль останнім часом балує своїх численних шанувальників гарячими та відвертими фото, на яких демонструє всі переваги своєї приголомшливої фігури. При цьому співачка не перетинає межу вульгарності і знімки виходять сексуальними і в той же час естетичними. На нових кадрах поп-діва зображена в білосніжній міні-сукні, прикрашеній ажурними воланами.

На чуттєвих кадрах Тіна сидить на лавці, піднявши одну ногу і задумливо дивлячись вниз. Артистка зробила об'ємну зачіску, а макіяж обрала у м'яких та природних тонах. Гра світла і тіні додає знімкам особливою літньої атмосфери.

Тіна Кароль підкорила ніжними фото в міні-сукню (фото: instagram.com/tina_karol)

Фолловери розсипалися в захоплених компліментах, називаючи Кароль ніжним піоном і визнаючи, що це просто якась неземна краса.

Неземна краса!

Така дуже гарна

ой, пупсонышь

Господи, ну що ж ви Тіна з нами робите

Ааай, гаряче. Погляд кішечки

Мій мозок Тіна Кароль з'їла, приємного апетиту

Ніжна кішечка

Мама кішка ніжитися на сонечку

Квіточка

Неймовірна

Шалено красива

Скріншот коментарів

А в розділі сториз зірка поділилася милим домашнім фото без макіяжу - Тіна позувала в своєму саду на тлі троянд у джинсовій куртці і кепці.

Тіна Кароль похвалилася натуральною красою (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль отримала престижну нагороду - українській поп-діві було присвоєно Орден княгині Ольги III ступеня.

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Автор: Lite