Жінка-пожежа: Тіна Кароль в пікантному топі вигідно підкреслила принади фігури

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала нове фото в сливовому вбранні

Тіна Кароль підвищує градус інтересу до себе все більш відвертими фотосетами. Шанувальники не встигають захоплюватися пікантними образами зірки, як вона зачаровує їх іншим – не менш вражаючими. Тіна може похвалитися виточеною фігурою з апетитними формами. Підтримувати себе в тонусі їй допомагає спорт – вона часто публікує в Instatories свої тренування. На свіжому фото українська поп-діва позує в спокусливому образі.

На Тіні – топ сливового відтінку оригінального крою на одне плече, який підкреслив її пишний бюст і плоский животик. Низ вбрання за кольором гармоніював з верхом і створював єдиний ансамбль.

Тіна сперлася на руки й заклично дивиться в камеру, трохи повернувши голову в бік і підставивши обличчя сонячному світлу. Її медові локони струменіють по спині, а червону помаду співачка змінила на природний блиск.

Тіна Кароль підкреслила пишний бюст оригінальним топом (фото: instagram.com/tina_karol)

У шанувальників перехопило подих від спокусливого кадру з їх улюбленицею.

Жінка-кішка

І так жарко, а ти градус додаєш... Горю!

Красуня

Богиня

Як можна бути такою красивою? А фігура

Гаряче

Сліпуча

Чудово!

Незрівнянна

Жінка – пожежа

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль зворушила кадрами зі свого весілля з покійним чоловіком Євгеном Огіром. 15 червня для зірки – особливий день. Саме тоді вона вийшла заміж за свого коханого і продюсера та обвінчалася з ним. Але щастя тривало лише п'ять років – Євген помер від онкології.

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Автор: Lite