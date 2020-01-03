Хто кого: скільки Кейт Міддлтон і Меган Маркл витратили на вбрання в 2019 році

Кейт Міддлтон і Меган Маркл - одні з найбільш обговорюваних персон на світовій модній арені. За виходами герцогинь пильно стежать провідні fashion-ЗМІ. Та все ж в 2019 році Меган перемогла Кейт у званні головної модниці монаршої сім'ї. Нагадаємо, що згідно аналітиці модного порталу Lyst, "головною іконою стилю Великобританії" стала саме Меган Маркл. Якщо модний вихід Кейт збільшує кількість пошукових запитів її вбрання на 119%, то вихід Меган - на 225%. На руку Маркл також зіграла її вагітність. Модні бренди поспішали створити лінійки одягу для вагітних, як у герцогині Сассекської

Кінець року - привід підвести чергові модні підсумки. Експерти підрахували, скільки ж герцогині витратили на одяг в 2019 році. Подивимося, чи вдасться герцогині Кетрін обійти в цій гонці свою найближчу конкурентку.

Скільки витратила на вбрання Меган Маркл

Отже, витрати дружини принца Гаррі на одяг в 2019 році порівняно з 2018-м зменшилися вдвічі. Якщо в позаминулому році Меган витратила на одяг 406 тисяч фунтів, то в 2019-му — всього 211 тисяч. Схоже, що громадська критика пішла герцогині на користь.

Найдорожчою в гардеробі Меган виявилася сукня від Dior за 90 тисяч фунтів. Одягла її дружина принца Гаррі ще на початку року під час спільного візиту до Марокко. До речі, цей тур в принципі виявився найдорожчим для герцогів Сассекських. Всі витрати однієї тільки Маркл тоді склали 100 тис. фунтів!

Меган Маркл в сукні Dior (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для порівняння, в кінці року вже після народження Арчі Меган і Гаррі відлетіли в Південну Африку. Для поїздки Меган накупила нарядів усього на 4 тисячі фунтів, як повідомляє Daily Mail.

Меган Маркл принц Гаррі під час візиту в Південну Африку (фото: instagram.com/sussexroyal)

Скільки витратила на вбрання Кейт Міддлтон

В 2019 чимало на свої наряди витратила й Кейт Міддлтон! Вартість її гардеробу в 2019 році перевалила за 3 млн грн (103 тисячі фунтів стерлінгів)! За словами експертів, всьому виною - зміна стиліста герцогині. Більш того, в 2019 році саме Кейт частіше з'являлася на публіці - близько 80 офіційних виходів.

Витрачена на гардероб сума вдвічі перевищила бюджет 2018 року. Тоді герцогиня Кембриджська витратила 68 тис. фунтів стерлінгів.

Бути більш економною порівняно з Меган герцогині Кетрін дозволили деякі хитрощі. Чимало своїх образів Маркл доповнювала речами, в яких вона вже з'являлася на публіці раніше.

Кейт Міддлтон в сукні Alexander McQueen (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В найдорожчому вбранні герцогиня Кембриджська з'явилася під час церемонії вручення премії BAFTA у лютому 2019 року. Тоді дружина принца Вільяма обрала розкішну вечірню сукню білого кольору від Alexander McQueen, доповнивши образ туфлями від Jimmy Choo. Вартість образу в цілому становила близько 155 тисяч гривень.