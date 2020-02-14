Кім Кардашьян блиснула стрункими ногами і нижньою білизною в спідниці з екстремальним розрізом

Кім Кардашьян знову голосно заявила про себе в мережі з допомогою незвичайного вбрання. Знаменитість показала новий образ, у якому їй вдалося виглядати досить спокусливо і водночас стильно. Кім наділу сіру закриту блузку з довгими рукавами, а також спідницю з бантом на талії і високим розрізом. Доповнили вбрання великі сережки незвичайної форми, окуляри, а також напівпрозорі босоніжки з сріблястими ремінцями на високому каблуці. Волосся зірка зібрала на маківці і заплела в косу.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім сидить на дивані у своїй вбиральні перед виходом на вулицю. Фото вийшло досить "гарячим", в тому числі і завдяки позі Кардашьян. Через ракурс вона блиснула не тільки своїми стрункими ногами, але і нижньою білизною. "Божественна", "Вау", "Дуже красива", "Ти неймовірна", "Я люблю тебе" – посипалися на Кім компліменти від численної армії фанатів.

До речі, їх кількість останнім часом "перевалила" за позначку 160 мільйонів. В честь такого успіху 39-річна зірка зробила окремий пост. Вона опублікувала фото з молодшою сестрою Хлое Кардашьян і написала: "160 мільйонів! Я люблю вас, друзі".

Кім і Хлое (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Кім з'явилася в чорному гольфі, з яскравим макіяжем і тією ж зачіскою. А Хлое позує в чорному топі і смугастому жакеті. Чому Кім вирішила відзначити успіх "сестринським" знімком, незрозуміло. Можливо, щоб збільшити таким чином число шанувальників самої 35-річної Хлое. Вона, на відміну від Кім, може похвалитися лише 104 мільйонами відданих шанувальників.

До речі, випереджає всіх сестер зі знаменитої династії Кайлі зі своїми 162 мільйонами. За нею і Кім слідує Кенданн Дженнер – у моделі на даний момент 122 мільйони фоловерів. А найменше instagram-послідовувачів у 40-річної Кортні Кардашян. Мама знаменитих сестер набрала кількість шанувальників в мережі близько 32 мільйонів.