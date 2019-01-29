Кейт Міддлтон відвідала Шотландію в картатому пальті семирічної давності

Фото: (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Герцогиня Кембриджська в черговий раз вийшла в світ у вбранні, який одягала раніше

Принц Вільям і Кейт Міддлтон здійснили свою першу спільну поїздку в 2019 році - подружжя відвідало шотландське місто Данді, де взяло участь в офіційному відкритті філії музею Вікторії і Альберта (V&A Dundee.

Для виходу в світ 37-річна герцогиня Кембриджська вибрала стильне пальто в зелено-синю клітку від Alexander McQueen, яке вона вже одягала кілька разів.

Фото: (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Зазначимо, що Кейт зберегла прекрасну фігуру після народження трьох дітей і тому не відчуває проблем з гардеробом і може спокійно носити старі речі, хоч це і не дуже вітається королівським протоколом.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

На цей раз Міддлтон доповнила образ чорними щільними колготками, замшевими човниками tod's, зеленим клатчем і акуратними сережками.

Фото: (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Уперше вона була помічена в цьому пальто сім років тому - у 2012 році під час візиту до Сент-Ендрюського університету, а потім у 2013-му відвідала в ньому різдвяну службу в Сандрінгемі.



Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Цікаво, що будівлю музею спроектував японський архітектор Кенг Кума, а на його будівництво було витрачено понад 105 мільйонів доларів.

Hello Dundee! Thank you to that everyone braved the chilly weather to come and greet The Duke and Duchess of Cambridge #RoyalVisitDundee pic.twitter.com/Jip71YRe8p — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 29, 2019



Відео: (twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон захопила яскравим образом в Королівській опері. 37-річна герцогиня блищала в пурпурно-фіолетовому костюмі з жакета та спідниці від Oscar de la Renta і чорних туфлях на підборах.

Ми також публікували beauty-секрети Кейт Міддлтон, які дозволяють їй завжди виглядати свіжо і природно.

До речі, Кейт Міддлтон серйозно подумує над тим, щоб народити четверту дитину. І, якщо вірити джерелам з її оточення, дружина герцога Кембриджського Вільяма планує це зробити вже в 2020 році.

Суперечливі образи Кейт Міддлтон (фото: РБК-Україна)