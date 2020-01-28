Кейт Міддлтон в "сукні-школярки" показала ідеальний ансамбль для урочистих випадків

Кейт Міддлтон продовжує активний старт нового року - активний і стильний! Після невеликої перерви герцогиня Кембриджська знову вирушила на черговий захід. На цей раз з чоловіком. Так, 27 січня у Вестмінстері відбулася урочиста церемонія, присвячена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. У низці зустрічей, пов'язаних з запуском нової масштабної програми захисту дітей, дружина принца Вільяма, звичайно ж, знайшла час у щільному графіку.

Для відвідування церемонії герцогиня Кембриджська, як і вважає нагода, вибрала стриманий елегантний образ в чорно-сірих тонах. Кейт Міддлтон виглядала бездоганно. І слід окремо підкреслити роботу стилістів герцогині. Адже обраний образ ідеально підходив приводові, а також відрізнявся елегантністю. Вийшов цілком стильний діловий аутфіт.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/just.royal.family)

Герцогиня Кетрін на власному прикладі довела, що і сірий колір може виглядати шляхетно. На церемонію під руку з чоловіком Міддлтон прийшла в твідовіц сукні від Catherine Walker. Плаття з пишною спідницею довжини по коліно декороване чорним коміром, а також поясом з чорною пряжкою. Тонкий поясок особливо вигідно підкреслив тендітну фігуру герцогині. Слід зазначити, що сірий колір зазвичай повнить. Але зі своїми ідеальними формами дружина принца Вільяма може собі дозволити носити будь-який колір.

Офіційний діловий ансамбль герцогині доповнюють чорні замшеві туфлі на шпильці, маленький елегантний клатч, а також сережки з перлами. Волосся зібране у вишукану зачіску, а непомітний макіяж, як правило, зроблений з акцентом на очі.

Герйог і герцогиня Кембриджські на церемонії пам'яті жертв Голокосту (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

“День пам'яті жертв Голокосту проводиться у річницю звільнення Освенціму-Біркенау і вшановує жертв Голокосту, жертв переслідувань нацистів і наступних геноцидів в Камбоджі, Руанді, Боснії і Дарфурі.Під час Голокосту багато людей ризикували своїми життями, щоб допомогти іншим. Під час церемонії герцог Кембриджський прочитав уривок з листа, написаного про його прабабусю принцесу Алісу, в якому розповідалося, як вона допомогла заховати своїх друзів-євреїв в своєму будинку. Під час служби були запалені 75 свічок пам'яті - в честь 75-ї річниці закінчення Голокосту. Після церемонії герцог і герцогиня Кембриджські поговорили з людьми, які пережили Голокост", - йдеться в офіційному повідомленні прес-служби монаршої Родини Великобританії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що члени королівської родини будують плани по поверненню "недолугих" Меган Маркл і принца Гаррі.