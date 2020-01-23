Кейт Міддлтон в леопардовій спідниці показала карколомний діловий образ на зустрічі в дитячому центрі Кардіффа

Кейт Міддлтон продовжує втілювати свою важливу місію на 2020 рік - реалізація масштабної програми допомоги дітям у Великобританії. Проект носить назву "5 Big Questions" ("5 Головних Питань"). У прес-службі монаршій сім'ї зазначається, що це найбільший проект герцогині Кембриджської. Для цих цілей дружина Міддлтон вирушила в "соціальний тур" по Великобританії. А як ми знаємо, щоденні відвідування різних міст герцогинею - це не лише гарний привід для неї ближче поспілкуватися з дітьми та їх батьками. Але також чудова можливість показати нові вбрання.

22 січня дружина принца Вільяма відвідала столицю Уельсу - місто Кардіфф. Тут вона відвідала передовий сенсорний клас в одному з дитячих центрів. І, як зазвичай, особисто мала можливість поговорити з батьками і вихователями.

Кейт Міддлтон в пальто від Massimo Dutti (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для нової ділової поїздки герцогиня Кетрін вибрала ідеальний повсякденний образ на осінь або теплу зиму. Так що модниці можуть взяти на замітку. Перед камерами Міддлтон з'явилася в класичному двобортному пальто довжини максі ніжного пісочного відтінку. Пальто - від бренду Massimo Dutti, вартість такої моделі складає 349 фунтів стерлінгів.

Кейт Міддлтон у спідниці Zara з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Під верхній одяг герцогиня Кембриджська наділа безпрограшне поєднання цього сезону - чорна водолазка, підкреслює тонку талію герцогині, а також довга спідниця-плісе від бренду Zara з анімалістичним принтом. Елегантний образ монаршої особи доповнюють чорні замшеві чобітки - улюблена модель герцогині.

Кетрін обмежилася невеликою кількістю прикрас. Наприклад, золота підвіска. Волосся Міддлтон було традиційно зібране у великі локони.

Дружина принца Вільяма з задоволенням грала з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Дружина принца Вільяма з величезним задоволенням подурачилась з дітьми. Дозволяла їм всіляко грати ы заплітати собі волосся - Міддлтон в черговий раз показала, що вона дійсно любить дітей. А під час спілкування з батьками Кейт згадала, як в перший раз стала мамою - принц Джордж народився в липні 2013 року. Тоді Кетрін практично жила в "ізоляції" на острові Англсі в Уельсі.

“Коли Джордж був зовсім маленький, я надовго залишалася з ним зовсім одна. Вільям тоді був пілотом пошуково-рятувального вертольота, працював у нічні зміни. І поруч не було нікого з близьких людей", - поділилася досвідом герцогиня Кембриджська.

До речі, програма не просто так носить назву "5 Big Questions". В описі до програмі зазначається: "Те, що ми переживаємо в самі ранні роки - від утроби до п'яти років, - формує наше майбутнє життя"

Перед запуском програми Кейт Міддлтон 8 років вивчала, як досвід раннього дитинства закладає основи найскладніших соціальних проблем, що стоять сьогодні перед країною.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон в блузі за 9000 грн і брюках-кльош показала, як виглядати стрункіше і вище.