Катрін Деньов і золота класика: Вікторія Гресь представила нову колекцію осінь-зима 2019/20

Victoria Gres – один з найбільш відомих українських брендів, який асоціюється з вічною класикою, культовими образами та особистостями.. За 26-річну історію марка представила 62 колекції, в яких часто фігурували літературні, музичні і кінематографічні персонажі: "Одного разу в Америці", "Grand Opera" на честь Марії Каласс, "Сажотруси", "Антон Палич", "Небезпечні зв'язки", "Оксамитова революція"... Не стала винятком і нова колекція сезону осінь-зима 2019-2020 від Вікторії Гресь, представлена 11 вересня.

Колекція "Денна красуня" (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

На створення колекції дизайнера надихнула велика Катрін Деньов, а зокрема – культовий фільм "Денна красуня", що буквально перетворив актрису на ікону стилю. Образи головної героїні, продумані до дрібниць, увійшли в золотий фонд класики. І не дивно – до них доклав руку сам Ів Сен-Лоран. Цьому поверненню до витоків і відходу від «тренда на несмак» і присвятила нову колекцію Вікторія Гресь. У сезоні осінь-зима вона пропонує звернути увагу на костюми, пальто, брюки та сукні в стилі 60-70-х років, але переосмислені в сучасному ключі.

Новий сезон обіцяє бути жіночним (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Відверто кажучи, нашому поколінню – людям 35+, жінкам, які розуміють, що таке стиль і якість життя, неприємний тренд несмаку, що панує в сучасному українському фешн-просторі. Для мене настав час повернутися до золотих стандартів і до вічної класики, яку я хочу показати через призму сучасності. Образ Катрін Деньов – ікони стилю на всі часи, і як не можна краще підходить під цю концепцію.

Вікторія Гресь (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні жінки хочуть простих, зрозумілих форм і фактур в одязі, що приносить задоволення і що носиться не один день, – пояснює Вікторія Гресь. – Чесно, моя нова колекція – це маніфест, це виклик фаст-фэшену, коли швидко наділи – швидко викинули. Я виступаю за тривалі і теплі стосунки між одягом і людьми. Вже не кажу про проблеми сучасного світу – марнотратному використанні ресурсів і про питання утилізації. Згідно глобальної статистики, 60% купленої одягу у світі викидається протягом дванадцяти місяців після покупки!"

Елегантність, якість та інтелектуальний шик – ключові посили нової колекції (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Вікторії, колекція «Денна красуня» – це повернення до своїх витоків після п'ятирічного періоду проб і експериментів.

Гості показу (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

У колекції представлені улюблені кольори і фактури дизайнера. Шерсть відіграє тут ключову роль. З відтінків переважає благородний сірий, а також яскраві емоційні кольори – червоний, насичений рожевий, кораловий, смарагдовий і складний блакитний. З принтів представлена "ялинка", яка у цьому сезоні на піку популярності, а також жіночний квітковий.

Головною родзинкою колекції стали складносурядні многофактурні вироби з тканин-компаньйонів. Наприклад, міські кімоно, що дозволяють виглядати одночасно шикарно і розслаблено.