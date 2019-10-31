Які сукні носити взимку: поради стиліста

З настанням холодів 90% дівчат прибирає на далекі полиці все те, що так подобається чоловікам, а саме - спідниці та сукні. І зовсім даремно - вважають стилісти. В Instagram-акаунті podium_boutique_72 були опубліковані корисні поради експертів, які ж сукні варто носити взимку, щоб виглядати стильно і не мерзнути.

1. Самий зрозумілий варіант - купити плаття з трикотажу: воно може був будь-якої довжини і крою, але дуже бажано, щоб у складі була хоча б крапля вовни або кашеміру. Носимо, в залежності від силуету, з ботильйонами, чобітьми, козаками, розбавляємо колготками і верхнім одягом.



Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀⠀

2. Сукня з щільного деніму темного тону - ідеально для образів з водолазками. Чому денім саме щільний? Тому що тонкий не має жорстких форм і погано виглядає з верхнім одягом, саме тому я прибрала свій джинсовий комбез спати до весни.



Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀⠀

3. Шкіра - абсолютно зимовий матеріал, який добре поєднується з затишними і щільними фактурами. Вибирайте еко або натуральну шкіру і пам'ятайте, що цей тренд - не на один сезон, він вічний.



Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀⠀

4. Ще один матеріал, в який хочеться одягатися саме восени або взимку - твід. Він дуже щільний і фактурний для літа і весни, а ось в холодну пору року буде грати не останню роль.

Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

5. Що стосується суконь з квітковим принтом, тут є кілька нюансів: звичайно, можна взяти таке плаття з літнього гардеробу, але пам'ятайте, що воно не повинно бути транспарантним: дуже дивно виглядають темні колготки під легкою сукнею, якщо в її принті немає темного пігменту.



Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀⠀

6. Обов'язково купіть плаття в стилі 70-х: цей стиль в моді практично завжди, і воно точно стане в нагоді вам, коли коханий скаже: дорога, я втомився від твоїх вічних джинсів.



Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀⠀

7. Бохо стилістика теж добре працює з зимовими кольорами і фактурами: хутро, замша, бахрома - обіграти таке плаття можна дуже круто.

Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

8. Ну і не забувайте, що скоро почнеться низка свят, і хоча б одна сукня з блиском вам точно знадобиться.

Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

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