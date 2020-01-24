Іванка Трамп підкорила трендовим образом в молочному пальто на економічному форумі в Давосі

38-річна дочка президента США Дональда Трампа - Іванка Трапм - стала однією з почесних гостей щорічного Всесвітнього економічного форуму, що проходить в ці дні в Давосі. При цьому Іванка не відстає за стилем від своєї не менш модної мачухи. Нагадаємо, що раніше Меланія Трамп з'явилася на публіці в ефектному лаковому плащі в стилі культової "Матриці". Подивимося, чи вдалося Іванці зробити вау-ефект новим виходом.

Спадкоємиця іменитого батька-мільярдера і успішна бізнес-леді з'явилася перед десятками камер в трендовому кашеміровому пальто ніжного кремового відтінку. Як кажуть, нічого зайвого! При цьому пальто на гудзиках, з капюшоном незвично прикрашене декоративними високими кишенями. Таке пальто відмінно поєднується як з класичними брюками або джинсами, так і з сукнями. Чудовий варіант на осінь або теплу зиму.

Іванка Трамп на зустрічі з журналістами в Давосі (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка ж наділа під пальто приталені укорочені брючки небесного відтінку, які відкривають витончені щиколотки. А також блакитну блузку під горло в білий дрібний горошок. Зазначимо, що цієї весни і влітку горошок буде знову актуальний. Така комбінація дозволила дочці президента США підкреслити струнку фігуру.

Деталі образу Іванки (скріншоти: instagram.com/alwaysivanka)

Довершують образ замшеві сині човники на тонкій шпильці. Волосся зібране в подовжений боб - особливо актуальна зачіска 2019 року. До речі, раніше редакція LITE на прикладі українських селебрітіс показувала саму трендову зачіску 2020 року - "Мальвіна" в дусі 90-х. Таку зачіску встигли приміряти Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Джамала, Леся Нікітюк.

З самого ранку Іванка Трамп зустрілася з журналістами телешоу "Mornings with Maria" ("Ранок з Марією") - це американська телепрограма громадської думки і новинного телебачення, яка виходить в мережі Fox Business Network і запущена 1 червня 2015 року.

До речі, раніше в цьому ж пальто Іванка з'являлася під час офіційної церемонії підписання договору про національну оборону. Тоді бізнес-леді поєднувала його з сукнею, застебнувши всі ґудзики. А волосся донька президента зібрала в елегантну укладку, відкривши шию.

Нагадаємо, раніше королева Летиція в сукні за 1800 грн показала несподівано бюджетний образ на туристичній виставці.