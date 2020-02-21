Іванка Трамп у облягаючій сукні за $1100 ефектно підкреслила форму "пісочний годинник"

Іванка Трамп не сходила зі сторінок модних ЗМІ під час свого недавнього візиту в Дубаї. Нагадаємо, що 16 лютого тут відбувся Всесвітній жіночий форум серед почесних гостей якого були 38-річна дочка президента США, а також екс-прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Візит Іванки тривав кілька днів. За цей час вона не тільки встигла розповісти про роль жінок у сучасному світі, але також відвідати цілий ряд музеїв, зустрітися з місцевими чиновниками... Днями Трамп повернулася додому в Вашингтон.

По приїзду додому бізнес-леді відразу ж приступила до справ. І миттєво потрапила в об'єктиви папараці. Як завжди, дочка президента США підкорила модних критиків новим стильним вбранням.

Елегантна Іванка Трамп в сукні ETRO (фото: instagram.com/lady_etiquette)

Так, для нового дня, наповненого справами і зустрічами, Іванка вибрала вишуканий наряд. Перед камерами бізнес-леді блищала в облягаючому сатиновому максі-платті від італійського бренду ETRO. Плаття з довгими рукавами і під горло ідеально підкреслює стрункі форми Іванки, злегка розширюючись в спідницю-баску. Сукня оздоблена насиченим квітковим принтом. Флористичні мотиви завжди актуальні. До речі, вартість такого наряду становить $1,110.

Свій елегантний весняний образ Іванка доповнила нюдовыми човниками з прозорими силіконовими вставками від улюбленого "зоряного" бренду Gianvito Rossi. Вартість туфель - €620.

Деталі образу Іванки Трамп (скріншот: instagram.com/streetstyle_celebritycloset)

Волосся Іванка випрямила і поклала в акуратну зачіску подовжене каре. До такого строкатого наряду дочка президента США вирішила не вибирати надто строкаті прикраси (і правильно зробила). Іванка обмежилася лише золотими сережками у вушках.

У цілому образ однозначно заслуговує на увагу на весну-літо 2020.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп у напівпрозорій сукні за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї.