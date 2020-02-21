Ірина Шейк в розтягнутих колготках зіпсувала майже ідеальний образ в бежевих тонах

Ірина Шейк вирішила по повній використовувати можливість як слід відпочити (і, звичайно ж, попрацювати), поки з донькою сидить Бредлі Купер. Також зоряній моделі допомагає її мама Ольга Шайхлісламова, яка спеціально прилетіла в Нью-Йорк допомагати дочці справлятися з материнськими обов'язками. Нагадаємо, що 18 лютого супермодель відвідала вечірку з нагоди премії BRIT Awards в Лондоні, де показала ефектний образ в одній лише сорочці. Відразу ж після афтепаті Шейк полетіла в Мілан, де проходить Тиждень моди (18-24 лютого). Все ж Ірина не може пропустити показ свого друга - дизайнера Рікардо Тіші.

Довгоногу красуню папараці вже чекали в аеропорту. Однак Шейк була до цього готова. Перед десятками камер Ірина блищала в дуже ефектному діловому образі в бежевих тонах. Незважаючи на явно безсонну ніч супермодель була на висоті - виглядала дуже свіжо, посміхалася на камеру фотографам.

Ірина Шейк в аеропорту Мілана (скріншоти поста: instagram.com/hollywoodnewsfarsi)

Розглянемо деталі образу Ірини. Для поїздки в Мілан Ірина вибрала монохромний образ (тренд весни-літа 2020). У центрі стильної композиції - костюм з міні-спідниці зі складками і подовженого оверсайз-блейзера в полоску. Під піджаком - облягаючий кофточка. Зверніть увагу, як вигідно такий комплект візуально подовжує фігуру. Утеплилась модель з допомогою кашемірового пальто класичного крою. До речі, пальто - від бренду Burberry, дизайнером якого є Ріккардо Тиші. Ще один помітний елемент аутфіта Шейк - бежеві козаки з тисненням, на шпильці.

Свій розкішний діловий образ Ірина доповнила трикотажними колготками тілесного кольору і в тон всьому образу. Підкреслимо, що колготки трикотажні, судячи з настроїв минулих тижнів моди, - must have весни 2020. Однак, як показав приклад Ірина, з цим елементом образу слід бути вкрай обережною.

Скріншоти поста: instagram.com/hollywoodnewsfarsi

Так, Шейк допустила явну модну помилку. Її образ можна було б назвати ідеальним, якби не зрадницьки розтягнуті колготки, які збиралися у аж ніяк не стильні складки на колінах. Одна маленька дрібниця впадала в очі і відразу ж псувала весь аутфіт.

Хоча, як зазвичай, Ірині слід віддати належне у виборі аксесуарів. Образ моделі довершувала шкіряна сумка на золотому ланцюжку, яку Ірина стильно носила під пахвою. Очі приховували сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі. Ледь помітний золотий ланцюжок і маленькі сережки у вушках також "зробили свою справу".

Нагадаємо, раніше Шейк у відвертому міні виконала тверк на вечірці Burberry.