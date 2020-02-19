Ірина Шейк "забула" надіти штани під сорочку, спокушаючи довгими ніжками

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Поки Шейк одна за одною відвідує вечірки, Купер сидить з донькою вдома

Ірина Шейк вирішила з головою піти у відрив. Тим більше, що у молодої мами і успішної топ-моделі з'явилася така можливість. Як відомо, поки що актор Бредлі Купер взяв до себе їх з Шейк доньку - дворічну Лею. Зазначимо, що після розриву пари в 2019 році дівчинка живе з мамою. При цьому у відвертому інтерв'ю британському VOGUE Ірина зізналася, що спочатку відчувала себе буквально розбитою, розриваючись між обов'язками мами і роботою.

Так що поки Купер проводить час з дочкою, Шейк відпочиває, як уміє. Так, 17 лютого після показу нової колекції Burberry, музою якого вона є, Ірина відправилася на вечірку з нагоди завершення показу. Тут супермодель влаштувала по-справжньому спекотні танці в одній лише футболці. На цьому запаморочливі вечірки не закінчилися.

18 лютого красуня вирушила на афтпаті премії Universal Music BRIT Awards 2020. До речі, супроводжував її відомий модельєр, а також близький друг Ріккардо Тиші, з яким Шейк мило обіймалася на камеру.

Стильна Ірина Шейк у сукні-сорочці (скріншот поста: instagram.com/_celebrityupdate)

Ріккардо Тиші та Ірина Шейк (скріншоти поста: instagram.com/_celebrityupdate)

Як завжди, Шейк "відзначилася". На вечірку модель одягла відверте вбрання. Перед камерами "зірка танцполу" блищала в одній тільки блакитній подовженій сорочці, декорованій блискучими стразами. При цьому довгонога красуня вирішила обмежитися тільки цим предметом гардеробу! Не надягаючи під сорочку, штани або спідницю. Зазначимо, що це улюблений прийом Шейк - перетворюватися сорочки та футболки в "міні-сукні".

Пікантності образу також доповнюють розстебнуті гудзики. Ну що ж, модель явно може собі це дозволити - з такою фігурою і ніжками!

Незвичний образ Ирині доповнюють білосніжні туфлі з багатим декором - також у вигляді блискучих стразів, на підборах.

Скріншот поста: instagram.com/_celebrityupdate

На декількох фото все ж помітно, що Шейк не ризикнула оголюватися повністю. Під сорочкою час від часу виднілися чорні стягуючі шорти в білизняному стилі. Слід звернути на цей прийом увагу, щоб не потрапити в "модний конфуз", а дійсно стати зіркою вечірки.

Бредлі Купер з донькою Леєю (скріншоти поста: instagram.com/_celebrityupdate)

Зазначимо, що тим часом Бредлі Купер з донькою Леєю знову потрапив в об'єктив папарацці. Щасливий і стильний тато ніс доньку на руках. Дівчинка, до речі, також була одягнена не менш стильно. Так що не тільки мама-модель, але і тато-актор може стильно народити доньку. Дівчинка була в улюбленій "сукні феї" з пишною фатиновой спідницею. На ніжках - зручні кросівки з білосніжною підошвою. Зігрівала дівчинку чорна дута куртка.