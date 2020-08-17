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Жінка-мрія: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою і "нескінченними" ногами

Понеділок 17 серпня 2020 18:18
Жінка-мрія: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою і "нескінченними" ногами
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Модель показала вбрання улюбленого відтінку

Сінді Кроуфорд в лютому цього року відзначила 54-річчя. Але за зовнішнім виглядом культової моделі нізащо не здогадатися про її реальний вік. Визнана красуня, яка прославилася ще в 90-х, як і раніше виглядає молодою і неймовірно стрункою, що демонструє в своєму Instgram-блозі. Цього разу зірка просто зачарувала послідовувачів, примірявши яскраву і незвичайну сукню.

Жінка-мрія: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою і &quot;нескінченними&quot; ногамиСінді в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді одягла довге яскраво-жовта плаття з жіночним силуетом. Глибоке декольте і високий розріз по нозі додали луку грайливу і легку нотку. Завдяки їм стрункі ноги Кроуфорд, покриті шоколадною засмагою, виглядали неймовірно спокусливо. Зірка насолоджується сонячними ваннами на задньому дворі своєї розкішної вілли, лежачи на шезлонгу. Літній аутфіт доповнили тільки окуляри-авіатори. Вона закинула руки за голову, підставивши обличчя сонячним променям. В якості підпису Сінді вибрала кілька емодзі сонячного відтінку.

Жінка-мрія: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила стрункою фігурою і &quot;нескінченними&quot; ногамиМодель, як і раніше, прекрасна (фото: instagram.com/cindycrawford)

«Ти така сонячна, малятко», «Виглядаєш неймовірно», «Ці ноги», «Чудова», «Рай», «Легенда», «Ця жінка завжди залишається молодою», «Богиня», «Як і раніше номер один», «Приклад для наслідування у всьому», «Жовте плаття просто чудове», «Прекрасна леді», «Ти благословенна», «У неї чудові ноги, і вона знає, як використовувати їх», «Королева», - коментарі подібного плану все продовжують сипатися на сторінку 54-річної знаменитості.

Нагадаємо, зараз увага фоловерів Сінді також прикута і до її 18-річної дочки. Не так давно дівчину запідозрили в більш ніж дружніх відносинах з британською моделлю Карою Делевінь. Зірки часто з'являються разом на людях, при цьому не приховують почуттів: обіймаються, цілуються і не відходять один від одного ні на крок. Днями Кайя і Кара зробили однакові татуювання, ніж тільки переконали фанатів в їх здогадах.

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