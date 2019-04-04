Інопланетна краса: Водянова заінтригувала прихильників загадковим фото

37-річна супермодель і мати 5-х дітей недавно повернулася в Париж. І після численних катарських світських виходів і зустрічей з задоволенням поринула у процедури з відновлення і відпочинок. Так, учора вона поділилася сонячним знімком, у підписі до якого розповіла, що допомагає їй боротися з джетлагом.

А сьогодні запостила фото крупним планом без будь-якої косметики на обличчі, де чудово видно її головні "козирі": сяюча шкіра, "фірмові" широкі брови, чуттєві губи і блакитні очі. "Ната на Землі. Я прийшла зі світом", – додала знаменита красуня загадкову підпис і хештег #workingmode (робочий режим). Що ж, супермодель за всю її кар'єру не раз називали інопланетянкою за її незвичайну зовнішність. А навушники AirPods, які видно у вухах моделі, тільки додали образу яскравості.

Природна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники, які ніколи не шкодують сил на компліменти для Наталії, і в цей раз не стали мовчати: "Наташа поза часом! Так завжди приємно на вас дивитися... на будь-яку!", "Удачі Вам та здоров'я! Красуня", "Прекрасна", "Наташа, Ви така краса!!! Така гарна! І така сильна!!! Ви мене надихаєте, і я стаю добрішим і м'якше, і в цей же самий час ще сильніше!!", "Кажуть, що очі – дзеркало душі! Наталочко! Твоя душа – чисте джерело!", "Ось вона – природна краса! Обожнюю тебе", "Яка ви красива", "Наталя, ти ангел на землі", "Миру і добра", "Ніжна зефирка", "Спасибі, що ти є! Наша гордість"

До речі, вона надихає не тільки численних підписників. Коханий Наталки – французький мільйонер Антуан Арно, який не дуже активний у мережі, тим не менш, періодично викладає фото Водянової з зворушливими підписами. "Через 8 років ти продовжуєш дивувати і надихати мене... Всі ці зусилля і незліченні місяці роботи і стресу варті того!!! Вітаю мою любов з новим неймовірним Балом любові... На цей раз у Катарі!..", – написав він кілька днів тому після успішного проведення благодійного Love Ball Наталії.

Наталя Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/antoinearnault)

Нагадаємо, раніше Наталя Водянова поділилася рецептом виходу з джетлага.