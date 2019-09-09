Очей не відвести! Єва Лонгорія підкреслила спортивну фігуру облягаючою сукнею

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка отримала нову нагороду

Єва Лонгорія – відома актриса, продюсер, а ще активістка і феміністка – отримала чергову нагороду за свою активність. Зірка стала володаркою премії 2019 Beacon Honoree від платформи ADCOLOR. 13-я церемонія нагородження, мета якої – відзначити окремих особистостей і компанії, "які роблять все можливе, щоб внести свій внесок у творчі та технічні галузі", пройшла в Нью-Йорку 8 вересня.

"Спасибі, ADCOLOR за вручення мені нагороди. Для мене велика честь і щастя –бути в присутності таких дивних людей!" – написала Єва у себе на сторінці в Instagram, додавши пару яскравих знімків з події.

Єва Лонгорія на церемонії (фото: instagram.com/evalongoria)

Для урочистої події актриса в цей раз вибрала незвичайний варіант – чорне плаття-міді від Greta Constantine. Довжиною до середини литки, з рукавами і високим горлом, воно зробило образ Лонгорії досить суворим, але завдяки облягаючому силуету – спокусливим і жіночним. Наряд підкреслив фігуру Єви: її тонку талію, стрункі ноги і підтягнутий живіт. Доповнили його туфлі з ремінцями від бренду давньої подруги Лонгорії Вікторії Бекхем. Мінімалістичні прикраси, гладко зачесане у хвіст волосся і макіяж в нюдовых тонах – здавалося, в образі Єви хотіла підкреслити втілилася вся її рішучість і стійкість характеру.

Шанувальники оцінили образ Єви на "відмінно" (відео: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники високо оцінили образ Єви, назвавши її "неймовірною", "королевою", "сексуальної" і "чарівною".

Єва часто радує стильними нарядами (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва часто виступає на захист прав жінок. А одна з останніх її кампаній була спрямована на те, щоб показати, як важко доводиться мамам. Навіть якщо вони зіркові мами. Вона знялася разом зі своєю колегою – американською актрисою Габріель Юніон – для глянцевого видання Harper's Bazaar. Дві красуні блищали в розкішних нарядах на імпровізованій червоній доріжці Каннського кінофестивалю, і не одні, а разом зі своїми маленькими дітьми. Таким чином демонструючи, що ніщо людське знаменитостям не чуже.